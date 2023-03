Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể lãnh 7 năm tù

Chiều 30.3, tại cuộc họp báo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã có những thông tin cảnh báo đến người dân về hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng.

Mua bán tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật

Theo đó, lợi dụng tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được thủ đoạn tội phạm nên hiện nay có nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn để sử dụng thông tin, giấy tờ cá nhân đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng này thu mua lại với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng, nhưng yêu cầu người bán tài khoản gửi giấy tờ liên quan qua đường xe khách, bưu điện đến địa điểm đối tượng cung cấp, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp.

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại buổi họp báo NGUYỄN ANH

Đa phần những người được thuê mở tài khoản vì hoàn cảnh khó khăn, không biết việc mình mở tài khoản để bán, cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.

Phần lớn, các đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, mỗi số tài khoản thuê thì đối tượng trả công từ 400.000 - 700.000 đồng.

Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả CMND, CCCD phục vụ cho việc đăng ký mở tài khoản với mục đích lừa đảo.

Khi có những vụ việc xảy ra, qua xác minh, làm việc với chủ đăng ký tài khoản mới nhận biết được là đối tượng thay đổi CMND/CCCD để đăng ký, người bị sử dụng thông tin cá nhân chưa mở tài khoản ngân hàng lần nào.

"Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật", thượng tá Hà nhấn mạnh.

Hành vi trên sẽ bị xử lý hình sự về tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với mức phạt tiền từ 40 - 100 triệu đồng và truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, với mức phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Mặc dù công an đã triệt phá nhiều đường dây, nhưng dịch vụ nhận làm CCCD, giấy tờ, tài liệu giả trên mạng xã hội vẫn rất phức tạp N.N

Khó khăn trong phát hiện, xử lý

Đại diện công an TP.HCM cho biết, hiện nay Bộ Công an, Công an TP.HCM đã phối hợp các cơ quan truyền thông công bố danh sách các số tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân phòng tránh. Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền chỉ là một phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Khi nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền vào các số tài khoản đối tượng cung cấp, người dân thường đến ngay ngân hàng do mình mở tài khoản yêu cầu hỗ trợ khóa tài khoản hoặc chặn việc giao dịch. Nhiều ngân hàng yêu cầu phải có công văn của cơ quan công an yêu cầu thì mới xử lý được.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa cơ quan công an với ngân hàng phải mất nhiều thủ tục và thời gian. Đến khi có sự đồng thuận giữa 2 cơ quan, thì các đối tượng đã chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác. Khi cơ quan công an muốn phong tỏa tài khoản cá nhân phải thực hiện một số thủ tục nhất định theo trình tự pháp luật, thời gian chờ đợi rất bất cập.

"Đến khi ngân hàng nhận được văn bản yêu cầu thì tiền trong tải khoản nhận của đối tượng đã chuyển đi hết, các đối tượng thường chuyển ngay sang các tài khoản khác trong thời gian từ 10 - 20 phút", đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Vì có nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý và liên quan đến yếu tố bảo mật thông tin cá nhân khách hàng nên nhiều ngân hàng phải chờ có ý kiến của lãnh đạo ngân hàng duyệt, thì mới được phép phong tỏa tài khoản nhận tiền.

Có trường hợp nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng vào thứ 7, chủ nhật, đã trình báo ngay với cơ quan công an, nhưng phía ngân hàng lại không làm việc nên thời gian chờ đợi phong tỏa kéo dài, tỷ lệ nghịch với thời gian mà đối tượng thực hiện việc chuyển tiền để tẩu tán.