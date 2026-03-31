Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ 40 đối tượng đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng

Hữu Tú
31/03/2026 16:37 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng, tạm giữ hình sự 40 đối tượng tham gia và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 31.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng chiêu trò câu cá trao thưởng bằng tiền tại hồ câu L.Đ (xã Ea Knuếc).

Cầm đầu tụ điểm đánh bạc là Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi) và 2 người giúp việc là Cao Xuân Hùng (30 tuổi) và Đinh Minh Sơn (27 tuổi) ở cùng xã Ea Knuếc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hồ câu L.Đ có kế hoạch tổ chức khai trương giải câu cá vào ngày 28.3, được quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút người chơi tham gia.

Bắt quả tang 45 người đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự 40 đối tượng tham gia đánh bạc

ẢNH: S.Đ

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28.3, tổ công tác Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích hồ câu trên và bắt quả tang hơn 45 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng.

Theo cơ quan chức năng, các con bạc đến từ nhiều tỉnh như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu các loại, 10 ô tô, 30 xe máy, hơn 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, tháng 2.2026, Lĩnh thuê lại hồ câu nói trên của một người dân để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Để thu hút người chơi, Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia.

Cụ thể, mỗi cần thủ đến đăng ký chơi phải đóng cho Lĩnh 2,5 triệu đồng. Trong ngày khai trương 28.3, Lĩnh đã thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng.

Sau khi thu tiền, Lĩnh sử dụng khoảng 80 - 85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, số còn lại Lĩnh thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, Lĩnh công bố giải thưởng là cần câu có giá trị cao từ 2 - 30 triệu đồng nhưng thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 40 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bị khởi tố vì đánh bạc trực tuyến ngoài quán net

Bị khởi tố vì đánh bạc trực tuyến ngoài quán net

Hoàng Văn Trường ra quán net để đánh 'tài xỉu' được thua bằng tiền trên ứng dụng đánh bạc. Trong 1 ngày, Trường cá cược tới 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Trường bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội đánh bạc.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc con bạc Tổ chức đánh bạc triệt xóa Đắk Lắk đánh bạc núp bóng câu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận