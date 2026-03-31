Tạm giữ 40 đối tượng đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng

Ngày 31.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng chiêu trò câu cá trao thưởng bằng tiền tại hồ câu L.Đ (xã Ea Knuếc).

Cầm đầu tụ điểm đánh bạc là Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi) và 2 người giúp việc là Cao Xuân Hùng (30 tuổi) và Đinh Minh Sơn (27 tuổi) ở cùng xã Ea Knuếc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hồ câu L.Đ có kế hoạch tổ chức khai trương giải câu cá vào ngày 28.3, được quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút người chơi tham gia.

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự 40 đối tượng tham gia đánh bạc ẢNH: S.Đ

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28.3, tổ công tác Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích hồ câu trên và bắt quả tang hơn 45 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng.

Theo cơ quan chức năng, các con bạc đến từ nhiều tỉnh như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu các loại, 10 ô tô, 30 xe máy, hơn 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, tháng 2.2026, Lĩnh thuê lại hồ câu nói trên của một người dân để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Để thu hút người chơi, Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia.

Cụ thể, mỗi cần thủ đến đăng ký chơi phải đóng cho Lĩnh 2,5 triệu đồng. Trong ngày khai trương 28.3, Lĩnh đã thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng.

Sau khi thu tiền, Lĩnh sử dụng khoảng 80 - 85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, số còn lại Lĩnh thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, Lĩnh công bố giải thưởng là cần câu có giá trị cao từ 2 - 30 triệu đồng nhưng thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 40 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.