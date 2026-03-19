Bị khởi tố vì đánh bạc trực tuyến ngoài quán net

Trần Cường
19/03/2026 14:20 GMT+7

Hoàng Văn Trường ra quán net để đánh 'tài xỉu' được thua bằng tiền trên ứng dụng đánh bạc. Trong 1 ngày, Trường cá cược tới 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Trường bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội đánh bạc.

Chiều 19.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (19 tuổi, trú xã Lương Bằng, Hưng Yên) về tội đánh bạc, quy định tại khoản 2 điều 321 bộ luật Hình sự.

Hoàng Văn Trường tại cơ quan điều tra

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Trường ra quán game internet và dùng máy tính PC của quán, sau đó tạo tài khoản, đăng nhập vào ứng dụng đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu" được thua bằng tiền.

Cảnh sát cho hay, Trường giao dịch nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng, được tích hợp sẵn trong hệ thống đánh bạc. Trong ngày 22.1, Trường đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hình thức đánh bạc qua mạng tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong giới trẻ sử dụng điện thoại thông minh phổ biến.

Cạnh đó, các trang, ứng dụng đánh bạc thường được thiết kế tinh vi, dễ tiếp cận và được quảng cáo dưới vỏ bọc là các trò chơi giải trí nhưng thực chất là đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, việc tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến không chỉ khiến người chơi mất tiền mà còn gây nên nhiều hệ lụy khác như nợ nần và dẫn đến trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… để có tiền tham gia các hoạt động đánh bạc.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, tránh những hệ lụy pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Lừa vay hơn 1 tỉ đồng để đánh bạc trực tuyến

Một phụ nữ ở Quảng Trị bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', sau khi vay hơn 1 tỉ đồng của một người khác để đánh bạc qua mạng.

Hưng Yên đánh bạc qua mạng tài xỉu Đánh bạc ngoài quán game đánh bạc online
