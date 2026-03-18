Hưng Yên yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc sâu

Ngày 18.3, Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên đã có công văn gửi UBND xã Quang Hưng (Hưng Yên) và Trường THCS Quang Hưng yêu cầu báo cáo về vụ việc nữ sinh lớp 7 Trường THCS Quang Hưng uống thuốc trừ sâu.

Trong công văn, Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu báo cáo thông tin về vụ việc (thời gian, địa điểm, diễn biến, tình trạng sức khỏe của học sinh), nguyên nhân xảy ra vụ việc, công tác xử lý của nhà trường (các biện pháp đã triển khai, phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan) và các biện pháp tiếp tục triển khai để ổn định tình hình.

Em P.T.T.H phải nhập viện vì uống thuốc trừ sâu ẢNH: GĐCC

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu phải báo cáo trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm thông tin.

Ngoài ra, quá trình xử lý, Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị nhà trường đảm bảo ổn định tâm lý học sinh, không để lan truyền thông tin gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục…

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không làm hết trách nhiệm để xảy ra vụ việc. Báo cáo phải gửi về sở trước 15 giờ 30 ngày 18.3.

Trước đó, gia đình phản ánh vào trưa 16.3, em P.T.T.H học sinh lớp 7A Trường THCS Quang Hưng (xã Quang Hưng) sau khi đi học về thì xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn liên tục.

Đưa vào viện kiểm tra, các bác sĩ xác định em H. đã uống thuốc trừ sâu.

Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng người thân em H. cho hay nữ sinh này tâm lý vẫn chưa ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi tình trạng nhiễm độc và hỗ trợ tâm lý.

Người thân cho hay, em H. có hoàn cảnh đặc biệt vì bố mẹ đều mất sớm, khi em mới 4 tuổi. Là con một, H. sống cùng ông bà nội.

Theo người thân, từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, H. có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần, xuất phát từ mâu thuẫn với bạn trong lớp qua nhóm trò chuyện trên mạng xã hội.

Em H. bị nhiều bạn bè quay lưng, đặt biệt danh chế giễu, thậm chí chụp ảnh và chỉnh sửa theo hướng tiêu cực. Tình trạng này kéo dài khiến H. chịu nhiều áp lực về tâm lý.

Người thân em H. cũng chia sẻ rằng H. từng phản ánh sự việc với giáo viên chủ nhiệm và báo cáo hiệu trưởng, tuy nhiên chưa được xử lý thỏa đáng, em H. vẫn bị cô lập.