Công an triệu tập thầy giáo bị tố 'chạm vào vùng nhạy cảm' nữ sinh lớp 8

Ngày 31.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết một nam giáo viên của trường đang bị công an triệu tập để xác minh, làm rõ liên quan đến vụ việc bị phụ huynh tố cáo có hành vi "chạm vào vùng nhạy cảm" của nữ sinh đang học lớp 8.

Trường THCS Chu Văn An ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Ánh, thầy giáo đang bị điều tra là P.V.T, dạy môn ngữ văn kiêm phụ trách CLB dạy võ của trường.

"Liên quan đến vụ việc, nhà trường cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy T. vì đang bị công an đang xác minh, điều tra. Sau sự việc xảy ra, nữ sinh lớp 8 vẫn đang được cho nghỉ học để ổn định tâm lý", thầy Ánh nói.

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Facebook ngày 28.12, khi một phụ huynh Trường THCS Chu Văn An tố cáo thầy T. có hành vi sàm sỡ con gái khi đang học võ tại trường.

Làm việc với ban giám hiệu nhà trường, thầy T. thừa nhận sự việc diễn ra buổi sáng cùng ngày, sau khi đã uống nhiều rượu, rồi đạp xe qua trường. Khi định vào tắt điện phòng đa chức năng, thầy T. thấy 3 học sinh đang tập võ nên vào hướng dẫn một vài động tác. Trong quá trình này, tay của thầy T. đã "va chạm vào vùng nhạy cảm của học sinh nữ".

Nữ sinh trong sự việc đã bật khóc, bỏ chạy ra ngoài và gọi điện cho gia đình. Phụ huynh sau đó tới trường, dùng gạch đánh vào đầu thầy T. và dùng điện thoại quay lại cảnh chửi bới thầy giáo rồi đăng lên mạng xã hội.