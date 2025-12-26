Mẹ của nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: 'Xem clip mà tôi chết lặng'

Chiều 26.12, ông Lê Trần Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP.Đà Nẵng), xác nhận liên quan đến vụ em H.G.H (học sinh lớp 8/1) bị nhóm bạn đánh hội đồng, Công an xã Quế Sơn đã mời các học sinh tham gia hành hung cùng những người liên quan lên làm rõ vụ việc.

Nhà trường cũng yêu cầu các học sinh viết tường trình, đồng thời làm việc với những em chứng kiến nhằm xác minh toàn bộ diễn biến.

Sau khi bị đánh hội đồng, em H.G.H đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí (TP.Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Kiệt, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần nữ sinh bị đánh. Trường sẽ mời tất cả phụ huynh và học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời mở hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm các trường hợp tham gia hành hung.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí (TP.Đà Nẵng), bà Đỗ Thái Kim Duyên (trú thôn Tân Phong, xã Quế Sơn, mẹ của em H.G.H) đang túc trực chăm sóc con.

Bà Duyên cho biết, ngày 24.12, do đang chăm sóc cha ruột cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nên bà không cầm điện thoại. Khi rời khỏi phòng cấp cứu, bà mở máy ra thì bàng hoàng nhận được nhiều hình ảnh, clip do người quen gửi, ghi lại cảnh con gái mình bị đánh hội đồng.

"Xem clip mà tôi như chết lặng, thấy khoảng 10 người xông vào đánh con, xung quanh còn có nhiều người la hét, cổ vũ", bà Duyên kể.

Bà vội về nhà thì thấy con hoảng loạn, sợ hãi và không dám đến trường, sau đó gia đình đưa H. đi nhập viện điều trị.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, em H. bị chấn động não và chấn thương phần mềm, đốt sống cổ. Hiện sức khỏe của em dần hồi phục nhưng tinh thần vẫn bất ổn, sợ gặp người lạ.

Bà Duyên cho biết con gái mình từng bị hành hung nhiều lần trước đó nhưng không dám nói với mẹ vì bị đe dọa "nếu nói với gia đình sẽ cho người đánh tiếp".

Người mẹ cũng cho hay, những người cầm đầu vụ việc là T. và A. (đã nghỉ học) cùng một số học sinh nam, nữ học chung lớp với H.

Mong xử lý thật nghiêm để chấn chỉnh nạn bạo lực học đường

Về nguyên nhân, bà Duyên đặt nghi vấn xuất phát từ một vụ "bóc phốt" trên mạng xã hội. Đáng chú ý, theo bà Duyên, con mình không liên quan trực tiếp vì "không sử dụng điện thoại".

"Tình trạng bạo lực học đường xảy ra quá nhiều rồi. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm vụ việc này để làm gương, không để những chuyện đau lòng tương tự tiếp diễn", bà Duyên bày tỏ.

H.G.H bị bạn đánh hội đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 25.12, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa liên tục hành hung.

Trong khi nạn nhân gần như chỉ đứng chịu trận, một số học sinh khác đứng xung quanh cười đùa, cổ vũ.

Các clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ và khiến dư luận bức xúc.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 23.12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong (xã Quế Sơn). Nạn nhân là em H.G.H.

Báo cáo của nhà trường cho biết có 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, gồm 6 học sinh cùng lớp với nạn nhân và 2 học sinh ngoài trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, em L.N.T (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Sau khi lời qua tiếng lại, em T. tát vào mặt em H., rồi các học sinh khác lao vào đánh H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quế Sơn cũng đã vào cuộc phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh hội đồng này.