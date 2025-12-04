UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chấn chỉnh, ngăn chặn bạo lực học đường

Theo đó, ngày 4.12, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Gia Lai. Qua vụ việc này, địa phương và cơ sở giáo dục có biện pháp chấn chỉnh vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Tôn Đức Thắng, P.Thống Nhất và xử lý kỷ luật tập thể, các cá nhân liên quan.



Sở GD-ĐT Gia Lai được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền đạo đức, kỹ năng sống; ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên nâng cao trách nhiệm quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt tâm lý học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. Nhà trường cần phát huy vai trò của học sinh trong việc tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay tại trường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đại diện UBND P.Thống Nhất cho biết sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp nhà trường đến thăm hỏi gia đình nữ sinh bị đánh và động viên em sớm ổn định tâm lý, trở lại học tập. Phường cũng yêu cầu trường tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp và các cá nhân liên quan trong công tác quản lý học sinh.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, cho biết đang chờ kết luận xác minh từ công an để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan.

Đến nay nữ sinh Đ.T.N.T bị đánh hội đồng vẫn chưa trở lại lớp. Phụ huynh đang mong muốn được chuyển trường cho con.

Như Thanh Niên thông tin, nữ sinh Đ.T.N.T học lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng, P.Thống Nhất, bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng ngay trong trường, trước giờ học môn giáo dục thể chất vào chiều ngày 28.11. Nhiều học sinh có mặt không can ngăn, ngược lại còn có những lời nói, hành động kích động vụ việc.