Giáo dục

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường

Trần Hiếu
Trần Hiếu
02/12/2025 12:20 GMT+7

Một nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong khuôn viên trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Không những không can ngăn, một số em còn đứng quay clip và hò reo, cổ vũ.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nữ sinh bị đánh hội đồng là em Đ.T.N.T, học lớp 7 tại Trường THCS Tôn Đức Thắng (P.Thống Nhất, Gia Lai). 

Đại diện Trường THCS Tôn Đức Thắng cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 28.11. Trước giờ vào tiết thể dục, em Đ.T.N.T bất ngờ bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng trong khuôn viên trường. Đoạn clip ghi lại vụ việc do một phụ huynh đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường - Ảnh 1.

Trường THCS Tôn Đức Thắng, nơi xảy ra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, em T. bị nhóm bạn vây quanh. Một số học sinh nam lớn tiếng cổ vũ, kích động nhóm nữ sinh tấn công. Hai nữ sinh bất ngờ lao tới nắm tóc T., rồi liên tiếp dùng tay, chân đánh và đá vào đầu khiến em gục xuống sàn. Dù T. hầu như không phản kháng, nhóm bạn này vẫn tiếp tục đạp nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân.

Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Thay vì can ngăn, nhiều em lại hò hét, cổ vũ cho hành vi bạo lực học đường này.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường - Ảnh 2.

Em Đ.T.N.T bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều bạn học cùng lớp nhưng không ai can ngăn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, cho biết: "Khi nhận thông tin có nhóm học sinh đánh nhau, một giáo viên đã đến khu vực nhà thi đấu, yêu cầu các em lên phòng Ban Giám hiệu để viết tường trình. Giáo viên này cũng đưa em T. đến phòng y tế để kiểm tra, xoa dầu và thông báo cho phụ huynh các học sinh có liên quan. Nguyên nhân ban đầu theo tường trình của các em là do mâu thuẫn chuyện học tập".

Theo bà Vân, nhà trường đã mời những học sinh liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng lên viết bản kiểm điểm và đang xem xét hành vi để đánh giá xếp loại cuối học kỳ. Ban Giám hiệu cũng đến gia đình nữ sinh T. để thăm hỏi và động viên em đến lớp trở lại.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà T.D, phụ huynh của em T., không giấu được bức xúc: “Con tôi bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Nhiều ngày nay cháu liên tục trùm chăn khóc, không dám đến trường. Tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ việc con mình bị đánh hội đồng dã man như vậy”.



