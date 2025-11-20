Cần có giải pháp đột phá ngăn chặn bạo lực học đường

Góp ý cho dự thảo luật Giáo dục sáng 20.11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng cần có đột phá ngăn chặn bạo lực học đường. Bởi bạo lực học đường ở nước ta là câu chuyện nhức nhối, đau lòng. Đặc biệt vài tháng gần đây tăng vọt về số vụ và "mức độ tàn nhẫn, ác độc hơn trước nhiều".

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Ông dẫn ví dụ như một học sinh ở Lào Cai đâm bạn nhiều nhát, đẩy bạn xuống hồ rồi thản nhiên bỏ đi. Học sinh ở TP.HCM đánh hội đồng bạn gãy 3 xương sườn.

Vào tháng 10, học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị học sinh lớp 12 đâm tử vong. Tháng 9, một học sinh ở Hà Nội túm tóc, đấm giáo viên chủ nhiệm. Một nam học sinh ở Hà Tĩnh bị bạn đánh phải vào viện và tử vong sau đó.

Nhiều ý kiến cho rằng bạo lực học đường càng ngày càng gia tăng về mức độ nghiêm trọng, đặc biệt kể từ khi có Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh. Song theo đại biểu đoàn Hà Nội, "thông tư không sai nhưng chưa rõ, thể hiện chưa tới".

"Chính vì chưa tới, chưa rõ nên vô tình đã làm cho bạo lực học đường có xu hướng bùng phát lên. Tôi mong Quốc hội, Chính phủ, cả xã hội chung tay tạo đột phá trong việc ngăn chặn bạo lực học đường", ông Trí nói.

Cụ thể, đại biểu đề nghị cần có sự quyết tâm nghiêm cấm bạo lực học đường ngay trong nghị quyết Quốc hội. Bộ GD-ĐT cần sớm ban hành, công bố một thông tư riêng về các giải pháp để ngăn chặn bạo lực học đường.

Trong đó, cần chỉ ra mức độ bạo lực học đường và các biện pháp, bao gồm nhiều chế tài từ giáo dục, viết bản kiểm điểm, xin lỗi đến đi trại giáo dưỡng, thực hiện các biện pháp kỷ luật được quy định tại các luật dân sự, luật hình sự...

Việc ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ cần vai trò của nhà trường mà cả gia đình và xã hội. Đặc biệt, theo ông, phải đảm bảo quyền được học trong một môi trường không bạo lực học đường của học sinh. Đồng thời, cần chú ý đến quyền của người thầy cô giáo, không bị xúc phạm. Chỉ như vậy mới giải quyết được tận gốc bạo lực học đường.



Đề xuất giao Chính phủ quy định về hình thức kỷ luật học sinh

Tranh luận thêm với đề xuất của đại biểu Trí về bổ sung thông tư phòng chống bạo lực học đường, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) cho rằng cần văn bản pháp lý cao hơn.

Ông lý giải, bạo lực học đường không chỉ liên quan đến giáo dục của gia đình, của nhà trường, bạn bè mà còn cả tác động ngoài xã hội, môi trường mạng, văn hóa người lớn. Nhiều trường hợp cũng sẽ cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường, cần sự can thiệp của cơ quan pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Gia Lai ẢNH: GIA HÂN

"Vì vậy, việc thay đổi hình thức kỷ luật tác động đến 23 triệu học sinh, cần được ban hành trong văn bản có tính liên bộ, liên ngành. Riêng Bộ GD-ĐT sẽ không đủ công cụ và nguồn lực để giải quyết", ông Cảnh nêu và đề nghị bổ sung vào luật, giao Chính phủ ban hành quy định về hình thức kỷ luật học sinh.

Cùng đó là cụ thể hóa lộ trình áp dụng biện pháp hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo việc áp dụng biện pháp lao động công ích trong và ngoài trường khi cần thiết...

Đại biểu đoàn Gia Lai cũng nhấn mạnh, thầy cô phải giữ thiên chức nghề giáo trong mọi hoàn cảnh, phụ huynh phải phối hợp và tạo điều kiện để thầy cô thực hiện nhiệm vụ "tiên dạy lễ, hậu dạy văn".

Học sinh sẽ phải thực hiện "tiên học lễ, hậu học văn" và nhớ ơn thầy cô đã trách mắng khi mình làm sai. Ông cũng đề nghị bổ sung các quy định cấm phụ huynh, học sinh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức.

"Giáo viên dạy dỗ học sinh mà trái quy định nhà trường, trái pháp luật thì phụ huynh phải thông qua nhà trường, cơ quan nhà nước để giải quyết. Có như vậy mới đảm bảo nền nếp trong nhà trường", ông Cảnh nhìn nhận.