Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thủ tướng: Đẩy mạnh chống bạo lực học đường, quản lý học sinh sử dụng internet

Mai Hà
Mai Hà
15/11/2025 18:54 GMT+7

Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh với tinh thần 'thầy ra thầy, trò ra trò'.

Chiều 15.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Thành Long; nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Thủ tướng: Đẩy mạnh chống bạo lực học đường, quản lý học sinh sử dụng internet- Ảnh 1.

Thủ tướng gặp mặt các thầy cô giáo tiêu biểu

ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp, cô Nguyễn Thu Quyên (giáo viên lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng) bày tỏ vinh dự có mặt trong một dịp đặc biệt ý nghĩa này.

Từ thực tế giảng dạy, cô Quyên chia sẻ 3 thách thức lớn nhất đối với ngành giáo dục hiện nay. Đó là sự chênh lệch vùng miền về điều kiện học tập; áp lực đổi mới chương trình; và người thầy cần được tiếp thêm niềm tin, động lực và sự đồng hành.

Cô Quyên đề xuất xây dựng Quỹ sáng kiến giáo dục cấp cơ sở, hỗ trợ giáo viên triển khai mô hình dạy học đổi mới, STEM và chuyển đổi số.

PGS-TS, nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nêu đề xuất một số cơ chế đặc thù. Trong đó, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong giao cơ chế đặc thù cho GD-ĐT, đặc biệt là cơ chế đặc thù về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo...

Lắng nghe ý kiến các thầy cô giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất".

"Thầy ra thầy, trò ra trò"

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc ta; gửi lời chào, thăm hỏi đến các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Thủ tướng: Đẩy mạnh chống bạo lực học đường, quản lý học sinh sử dụng internet- Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ngay quy định quản lý học sinh dùng internet

ẢNH: NHẬT BẮC

"Qua những chia sẻ chân thành, xúc động của các thầy cô về chuyện đời, chuyện nghề tại cuộc gặp mặt, chúng ta trân trọng, biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp GD-ĐT”, Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy.

Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò; thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu ngay quy định cụ thể liên quan việc quản lý học sinh sử dụng internet, phù hợp văn hóa Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, theo hướng vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo, vừa bảo đảm lành mạnh, chống tiêu cực...

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội 'day dứt' vì tình trạng bạo lực y tế

Đại biểu Quốc hội 'day dứt' vì tình trạng bạo lực y tế

Đại biểu kiến nghị cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế, không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình trước 'bạo lực y tế', khi đang cố gắng để giữ lấy sinh mạng cho người khác.

Áp lực nhiều giáo viên không phải đồng lương, mà là 'nỗi sợ' bạo lực học đường

Ngăn bạo lực học đường: Sức mạnh từ gia đình

Khám phá thêm chủ đề

bạo lực học đường luật Nhà giáo ngày Nhà giáo Việt Nam nhà giáo tiêu biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận