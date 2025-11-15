Thủ tướng: Đẩy mạnh chống bạo lực học đường, quản lý học sinh sử dụng internet

Chiều 15.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Thành Long; nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Thủ tướng gặp mặt các thầy cô giáo tiêu biểu ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp, cô Nguyễn Thu Quyên (giáo viên lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng) bày tỏ vinh dự có mặt trong một dịp đặc biệt ý nghĩa này.

Từ thực tế giảng dạy, cô Quyên chia sẻ 3 thách thức lớn nhất đối với ngành giáo dục hiện nay. Đó là sự chênh lệch vùng miền về điều kiện học tập; áp lực đổi mới chương trình; và người thầy cần được tiếp thêm niềm tin, động lực và sự đồng hành.

Cô Quyên đề xuất xây dựng Quỹ sáng kiến giáo dục cấp cơ sở, hỗ trợ giáo viên triển khai mô hình dạy học đổi mới, STEM và chuyển đổi số.

PGS-TS, nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nêu đề xuất một số cơ chế đặc thù. Trong đó, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong giao cơ chế đặc thù cho GD-ĐT, đặc biệt là cơ chế đặc thù về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo...

Lắng nghe ý kiến các thầy cô giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất".

"Thầy ra thầy, trò ra trò"

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc ta; gửi lời chào, thăm hỏi đến các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ngay quy định quản lý học sinh dùng internet ẢNH: NHẬT BẮC

"Qua những chia sẻ chân thành, xúc động của các thầy cô về chuyện đời, chuyện nghề tại cuộc gặp mặt, chúng ta trân trọng, biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp GD-ĐT”, Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy.

Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò; thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu ngay quy định cụ thể liên quan việc quản lý học sinh sử dụng internet, phù hợp văn hóa Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, theo hướng vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo, vừa bảo đảm lành mạnh, chống tiêu cực...