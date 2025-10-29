Đại biểu Quốc hội 'day dứt' vì tình trạng bạo lực y tế

Ngày 29.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) đề cập đến vấn đề khiến bà "rất day dứt", đó là tình trạng bạo lực nhân viên y tế. Nội dung này từng được bà báo cáo tại kỳ họp thứ 9. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, đặt ra câu hỏi việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhân viên ngành y tế, đã được quan tâm đúng mức hay chưa.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) ẢNH: GIA HÂN

Bà Thu nhắc lại 2 vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra tại Nam Định, làm dấy lên làn sóng phê phán và chỉ trích. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng "chắc phải làm sao mới bị hành hung vậy", thay vì lên tiếng bảo vệ. Đến khi người nhà bệnh nhân xin lỗi, tất cả lại chìm vào im lặng.

Vị đại biểu đoàn Thái Bình phân tích thêm, các vụ hành hung cán bộ y tế trước đây thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao. Thế nhưng, vụ việc xảy ra tại Nghệ An ngày 23.10 vừa qua, cán bộ y tế đã bị đổ máu ngay tại nơi làm việc, trong khu sơ sinh - nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện".

"Cán bộ y tế đã chịu nhiều áp lực, họ cần được bảo vệ để toàn tâm toàn ý cho công việc cứu người", bà nói.

Vẫn theo bà Thu, hiện có nhiều chính sách y tế đã được ban hành để cải thiện hệ thống khám chữa bệnh với mục tiêu tạo môi trường làm việc an toàn. Tuy nhiên, như vụ việc ở Nghệ An, 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương tổn, trong đó nữ điều dưỡng bị 11 vết thương lên người, có 4 vết thương chí mạng thấu ngực, đứt 2 nhánh động mạch dưới đòn.

"Các sự cố này đều đã được dự báo từ lâu, và trong thực tế thì nó vẫn xảy ra và có xu hướng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn", đại biểu nêu.

Đề nghị công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ

Đại biểu Trần Khánh Thu nói, cán bộ y tế luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề.

"Chúng tôi không bao biện cho bất kỳ sai sót nào, nhưng cần phải có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống, giúp chúng tôi có thể yên tâm làm việc mà không lo sợ bị đổ lỗi, bị bạo hành khi xảy ra sự cố", vị đại biểu tha thiết.

Bà Thu cũng nói thêm rằng, bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên dù ở vị trí nào cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề, đó là cứu người. Song, họ chỉ có thể làm tròn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Vì thế, không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng để giữ lấy sinh mạng cho người khác.

Từ thực tế đã nêu, nữ đại biểu đề nghị cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian làm việc bằng chế tài pháp lý nghiêm khắc.

Cụ thể là, bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo hướng: bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn; trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ.

Đặc biệt, bà Thu đề nghị nghiên cứu công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ và thương binh khi nhân viên y tế bị thương. Đây không phải là đề nghị mới nhưng rõ ràng cần điều chỉnh pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021 của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho nhân viên y tế.