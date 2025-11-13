Chính phủ: Tiếp tục rà soát, sửa Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Ngày 13.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các đại biểu tại phiên họp ngày 13.11 ẢNH: GIA HÂN

Cung cấp 1 bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, công nghệ cao; tạo đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết nhấn mạnh việc tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng GD-ĐT ở tất cả các cấp học. Rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung xây dựng, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025 - 2035. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cùng với đó, đào tạo, trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh.

Hiện đại hóa giáo dục đại học; có cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư phát triển các đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến.

Xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là trong các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động tại các địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; thu hút nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Phó thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu ẢNH: GIA HÂN

Tiếp tục rà soát, sửa đổi phù hợp Thông tư 19

Trước đó, Chính phủ có báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự thảo nghị quyết nêu trên.

Đề cập đến lĩnh vực GD-ĐT và phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ cho hay, nghị quyết đã thể hiện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Một số quyết sách quan trọng như: đổi mới tư duy, có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong phát triển và quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

Cùng đó là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả cấp học; nâng cấp cơ sở vật chất; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đào tạo đội ngũ giáo viên...

Chính phủ cho biết thêm, đang chỉ đạo tập trung giải quyết căn cơ vấn đề bạo lực học đường, vệ sinh an toàn trường học gắn với hoàn thiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nhân viên tư vấn tâm lý gắn với đẩy mạnh quản lý, giám sát và hỗ trợ học sinh.

Tăng cường tư vấn học đường, gắn kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội; bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, thân thiện và nhân văn.

Đáng chú ý, Chính phủ cho hay sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi phù hợp Thông tư 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh (thay thế cho Thông tư số 8/1988), bảo đảm đáp ứng tình hình và yêu cầu thực tiễn, bảo vệ học sinh, giáo viên, gắn kết nhà trường, gia đình và xã hội, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở.

Cạnh đó là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, đoàn kết, nhân ái, yêu thương trong nhà trường; không gây áp lực học tập ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý thầy cô, học sinh.