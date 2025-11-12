Đại biểu Quốc hội: Chậm chuyến bay, hãng phải công khai lý do, hoàn tiền trong 7 ngày

Chiều 12.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn TP.HCM) đề cập đến tình trạng chậm chuyến bay, hủy chuyến bay và quyền lợi của khách hàng cần được giải quyết thỏa đáng.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, đoàn TP.HCM ẢNH: GIA HÂN

Không có chế tài cụ thể, quyền lợi khách hàng vẫn bị trôi lơ lửng

Theo bà Phúc, dự thảo luật quy định về trách nhiệm của hãng khi chuyến bay bị chậm, hủy vận chuyển. Song, các quy định mới dừng lại ở mức chung chung, chưa rõ thời gian hoàn tiền, chế độ bồi thường ra sao, cũng chưa có cơ chế công khai…

"Nếu không ràng buộc cơ chế, chế tài cụ thể thì quyền lợi của hành khách vẫn bị trôi lơ lửng như thực trạng hiện nay", nữ đại biểu lưu ý.

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, bà Phúc đề nghị hãng hàng không cần công khai lý do chậm, hoãn, hủy chuyến và thời gian dự kiến khắc phục. Việc hoãn, chậm chuyến bay không quá 2 lần; riêng trường hợp lý do bất khả kháng (thời tiết, kỹ thuật…) thì không giới hạn số lần.

"Đã có những chuyến bay, đại biểu Quốc hội đi họp bị hoãn đến 3 lần và hơn 2 tiếng", bà Phúc kể và cho rằng việc công khai các thông tin trên sẽ giúp hành khách chủ động sắp xếp công việc, giảm căng thẳng và bị động.

Vị đại biểu cũng đề nghị quy định rõ thời hạn hoàn tiền vé tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Nếu chậm, hãng có thể phải chịu chế tài hoặc bồi thường tương ứng. Bởi theo bà, hiện nay hành khách được hoàn tiền nhưng thời gian thường rất lâu.

Bà Phúc còn nhấn mạnh đến tính minh bạch của quy trình phục vụ hành khách. Nếu không có quy trình, quy chuẩn, hành khách không biết mình được quyền gì, còn nhân viên phục vụ không có căn cứ để xử lý khi tình huống xảy ra.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cần công bố định kỳ các chỉ số hoạt động của từng hãng bay như: tỷ lệ hoàn tiền đúng hạn, tỷ lệ giải quyết khiếu nại… "Việc công khai không phải để tạo áp lực mà để hình thành một cơ chế cạnh tranh tích cực, giúp hành khách có thông tin minh bạch khi lựa chọn dịch vụ", bà Phúc nói.

Cùng quan tâm đến vấn đề chậm chuyến bay, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) đề nghị bổ sung quy định hành khách được quyền lựa chọn giữa hoàn tiền hoặc chuyển sang chuyến sớm nhất của hãng đó, hoặc chuyển miễn phí sang hãng khác nếu hãng đó không bố trí được chuyến thay thế trong thời hạn 3 giờ.

Đồng thời, cần ghi nhận khách hàng được hưởng quyền "chăm sóc tối thiểu" gồm suất ăn, nước uống, phương tiện liên lạc, lưu trú qua đêm nếu cần, gắn với từng ngưỡng chậm chuyến.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Các hãng hàng không cũng rất sốt ruột, tốn kém

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, 9 tháng năm 2025, tỷ lệ chuyến bay cất hạ, cánh đúng giờ đạt 65%, giảm 9% so với năm 2024.

Nguyên nhân, do thời tiết, thiếu hụt máy bay, đứt gãy chuỗi cung ứng phụ tùng, điều kiện cơ sở hạ tầng hàng không hạn chế, mật độ khai thác cao...

Bộ trưởng cũng dẫn ví dụ chuyến bay vào sân bay Tân Sơn Nhất khi không có đường hạ cánh, phải chờ 15 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ ở trên trời... "Các hãng hàng không rất sốt ruột và việc này gây ra ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí xăng dầu...", Bộ trưởng nói.

Ông Minh cho biết thêm, dự thảo luật đã bổ sung các quy định liên quan trách nhiệm của hãng hàng không khi chậm chuyến, nhằm chặt chẽ hơn, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho hành khách khi chậm chuyến bay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng mong đại biểu chia sẻ khi mới đây 21 - 22 giờ đêm vẫn phải ngồi cùng một cục trưởng để giải quyết chuyến bay của một hãng hàng không khi gặp bão dẫn đến chậm chuyến. Thời điểm đó phải triển khai xin lỗi, bảo đảm chỗ ăn, ở cho hành khách...

"Những tình huống này mong đại biểu, nhân dân chia sẻ. Thực sự lãnh đạo ngành, các hãng không muốn điều này xảy ra nhưng vẫn phải đưa vào, cụ thể hóa trong luật để tới đây các sân bay có đầy đủ điều kiện không để xảy ra tình trạng này", Bộ trưởng Minh khẳng định.