Chậm chuyến bay mà chỉ xin lỗi là không thỏa đáng

Sáng 22.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Nhiều đại biểu đề cập đến tình trạng chậm, hủy chuyến bay, làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng…

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, đoàn Đồng Tháp ẢNH: GIA HÂN

Đến sân bay mới thông báo chậm là "không thể chấp nhận"

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết rất quan tâm đến vấn đề bồi thường thiệt hại cho khách hàng bay. Ông cho rằng, dự thảo quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng còn khá chung chung.

Ông Hòa dẫn thực tế, nhiều người đi máy bay và đều có thể bị chậm chuyến. Có những chuyến chậm nhiều giờ. Việc chậm chuyến xảy ra cả với các hãng có giá vé cao.

Về lý do, nếu chậm chuyến do thiên tai, dịch bệnh, theo ông Hòa, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chậm do chuyện khai thác chuyến bay, ông cho rằng đây là lỗi "chưa hợp lý lắm", "đâu chấp nhận được".

Đại biểu đoàn Đồng Tháp còn đề cập tới cách thức thông báo chậm chuyến bay. Ông lấy ví dụ mua vé chuyến 16 giờ, nếu sau một lát mà hãng thông báo chậm chuyến, chuyển sang 17 giờ thì "có thể ta thông cảm được"; nhưng nếu tới sân bay rồi mới thông báo là chậm chuyến thì "không thể chấp nhận".

Từ thực tế trên, ông Hòa đề nghị có quy định rõ ràng, cụ thể về vấn đề chậm chuyến, bồi thường cho khách hàng ra sao…; nếu không quy định trong luật thì phải quy định trong nghị định.

Khách hàng bị chậm chuyến phải được bồi thường thỏa đáng

Cùng chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Đồng Tháp) đề xuất bổ sung thêm một nguyên tắc trong số các nguyên tắc của hàng không dân dụng mà dự thảo đã nêu. Đó là đảm bảo tính mạng, sức khỏe, an toàn và quyền lợi của khách hàng trên hết.

Đồng ý với phát biểu của đại biểu Hòa, đại biểu Cầm dẫn thực tế nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không với "giá vé máy bay không hề rẻ, thậm chí có những đợt giá vé khá cao" nhưng vẫn bị hủy hoặc chậm chuyến. Sau đó, khách hàng chỉ nhận được một lời xin lỗi từ cơ trưởng. "Chúng tôi thấy dường như không thỏa đáng", bà Cầm nói.

Đại biểu Quốc hội: Chậm chuyến bay mà chỉ xin lỗi là không thỏa đáng

Nữ đại biểu cũng cho rằng, nếu chậm hoặc hủy chuyến vì thời tiết hoặc điều kiện khách quan thì có thể hoàn toàn thông cảm. Tuy nhiên, nếu hủy, chậm do yếu tố chủ quan trong quản lý, điều hành, khai thác chuyến bay thì phải có cơ chế bồi thường thỏa đáng.

Bởi lẽ, đi họp mà bị chậm là tổn thất rất lớn; đi giao dịch, làm ăn kinh tế mà bị chậm mấy tiếng hoặc chuyển từ ngày này sang ngày khác cũng ảnh hưởng rất nhiều.

"Quyền lợi của khách hàng và việc bồi thường đối với khách hàng cần phải được cụ thể hóa hơn nữa trong dự án luật này", nữ đại biểu nêu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Bộ trưởng nói gì về chậm chuyến bay?

Trước băn khoăn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, sân bay Long Thành đang được khẩn trương xây dựng, hướng tới mục tiêu không chậm giờ, trễ chuyến và thu hút hành khách quốc tế.

Về nguyên nhân chậm, hủy chuyến, ông Minh nói, nhiều sân bay của Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và T2 Nội Bài, để đạt chuẩn quốc tế phải có đường băng lên và đường băng xuống, khoảng cách tối thiểu phải 1.350 m.

Với tiêu chuẩn trên, "chỉ sân bay Long Thành làm được, nếu sân bay Tân Sơn Nhất làm thì phải giải phóng đến ngã tư Cộng Hòa, phải đầu tư nguồn lực rất lớn", ông Minh cho biết.

Vẫn theo Bộ trưởng Minh, các chuyến bay "cứ vừa lên vừa xuống kết hợp", mỗi chuyến trung bình chậm 15 phút đến 1 tiếng, tiêu hao nhiên liệu trên không rất lớn. Riêng với chuyến bay quốc tế đến, các sân bay nhỏ chưa đạt tiêu chuẩn 4E, 4F thì không có máy bay lớn đến, nên hoạt động sân bay không hiệu quả.