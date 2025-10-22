Sáng 22.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình về luật Hàng không dân dụng Việt Nam thay thế.
Báo cáo tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, luật quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về máy bay, cảng hàng không, hoạt động bay, vận tải hàng không thương mại...
Cụ thể, dự luật quy định trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách thì hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không.
Trường hợp do lỗi của hãng hàng không, thì hãng bay phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.
Với khách bị hủy chuyến hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài thì hãng bay phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương...
Nêu ý kiến thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, thực tế hiện nay khi bị chậm chuyến, hành khách chỉ nhận được thông báo “chậm chuyến vì lý do khai thác”. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm xác định nguyên nhân chậm chuyến, hủy chuyến do khách quan, do lỗi của người vận chuyển (hãng hàng không) hoặc giao Chính phủ quy định.
Cơ quan thẩm tra nêu: "Có ý kiến cho rằng quy định "hãng bay không phải chịu trách nhiệm nếu thiệt hại xảy ra do lỗi vốn có của hành lý, do chất lượng hoặc nhược điểm của hành lý" còn chung chung và chưa thực sự hợp lý", và cho rằng nếu không bảo đảm chất lượng thì phải từ chối vận chuyển. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về điều này.
'Chậm chuyến bay vì lý do khai thác' do khách quan hay lỗi hãng hàng không?
Bổ sung quy định "vận tải hàng không tầm thấp"
Báo cáo tờ trình Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự luật cũng bổ sung chính sách "nghiên cứu phát triển vận tải hàng không tầm thấp". Đồng thời, giao thẩm quyền Chính phủ căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước quy định việc áp dụng luật với hoạt động vận tải hàng không tầm thấp để điều tiết các hoạt động bay của tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác thực hiện vận tải hàng không thương mại, hàng không chuyên dụng, phù hợp thông lệ quốc tế...
Nêu ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc bổ sung các quy định về hàng không tầm thấp phù hợp với chủ trương và tình hình thực tế hiện nay khi máy bay không người lái, phương tiện bay khác (UAV) đang trở thành phương tiện ngày càng phổ biến trên thế giới và ở nước ta.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, đây là lĩnh vực mới, cần có thời gian để nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn thi hành nên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất giao Chính phủ quy định việc áp dụng luật này đối với phương tiện bay không người lái, phương tiện bay khác nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ an toàn, an ninh hàng không...
Báo cáo của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng cho biết, hiện nay, tại Việt Nam, robot giao hàng không người lái đầu tiên có tên gọi “Alpha Asimov” do Tập đoàn Phenikaa phát triển đã được thử nghiệm thành công tại một số khu đô thị ở Hà Nội như Ecopark, VinUni và khuôn viên Phenikaa University.
Ngoài ra, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã ban hành khuyến nghị về quản lý UAV; đồng thời, nhiều quốc gia như Mỹ, EU, Singapore, Nhật Bản đã xây dựng luật UAV riêng hoặc lồng ghép vào luật hàng không...
