Tăng sức nóng thị trường hàng không: Vẽ lại thị trường hàng không du lịch

Lái hàng không, du lịch về đúng chiều "cùng bay"

Sun PhuQuoc Airways (SPA) là hãng hàng không đầu tiên tại VN đặt tên theo một một địa danh của đất nước. Lý do Sun Group lập hãng hàng không và lấy tên theo hòn đảo Phú Quốc (An Giang), theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc SPA, là thể hiện khát vọng cùng tư tưởng, tinh thần kiến tạo đất nước của Sun Group với mong muốn giúp Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Tại khu vực này, Sun Group cũng sở hữu loạt dự án bất động sản, du lịch trọng điểm và chủ đầu tư dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.

SPA không giấu tham vọng “vẽ” lại thị trường hàng không gắn với du lịch nội địa Ảnh: SPA

"Xã hội và người tiêu dùng rất cần những sự lựa chọn. SPA cam kết mang lại cho thị trường hàng không VN thêm một sự lựa chọn chất lượng, trước khi phát triển ra nước ngoài. Hãng đặt mục tiêu mang lại cho tất cả hành khách một trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trước, trong và sau mỗi chuyến bay. Việc này cũng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ trong ngành hàng không", Tổng giám đốc SPA lý giải.

Thực tế, khách bay nội địa hiện nay không có nhiều lựa chọn. Phân khúc cao (full service) gần như nằm trọn trong tay Vietnam Airlines sau khi Bamboo Airways suy yếu. Ở phân khúc chi phí thấp (LCC), Vietjet cũng chiếm gần trọn thị phần sau giai đoạn Pacific Airlines phải trả hết tàu bay, còn Vietravel Airlines mới bắt đầu trong quá trình tái bổ sung nguồn lực trở lại. Tuy nhiên, do cuộc đua đã quá lâu không có yếu tố mới, cộng thêm tình trạng thiếu hụt máy bay toàn thị trường nên ranh giới giữa các phân khúc ngày càng mờ nhạt.

Trong những giai đoạn cao điểm, giá vé của Vietjet hay Pacific Airlines, Vietravel Airlines đều vươn lên gần ngang giá của Vietnam Airlines. Nói cách khác, các hãng hàng không đang cùng nhau thiết lập một mặt bằng giá vé máy bay mới ngày càng tăng cao. Hệ quả dù luôn được coi là "một cặp song sinh" hay "hai cánh của một chiếc máy bay" nhưng hàng không và du lịch luôn đi ngược chiều. Giá vé máy bay tăng cao cản trở nhu cầu xê dịch của mọi người. Thậm chí có thời điểm, hub du lịch như Phú Quốc còn bị "tẩy chay" vì giá vé máy bay quá đắt đỏ.

Giai đoạn thai nghén Vietravel Airlines, ông Nguyễn Quốc Kỳ, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cũng ấp ủ tham vọng hình thành một hệ sinh thái hàng không - du lịch khép kín để chủ động nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hợp lực thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển bền vững với những sản phẩm đa dạng. Trước đó, hãng Bamboo Airways cũng xem việc tăng cường kết nối khách đến các cơ sở lưu trú sẵn có là chiến lược khi bắt đầu khai thác. Đáng tiếc là vì nhiều lý do, cả 2 hãng hàng không đều đã sớm phải rẽ hướng, trở thành hãng hàng không thương mại thuần túy.

Trên thế giới, đây là mô hình cũng đã được nhiều hãng lữ hành lớn áp dụng từ lâu. Đơn cử, doanh nghiệp (DN) lữ hành lớn nhất châu Âu là TUI hiện cũng là hãng hàng không chuyên bay charter lớn nhất thế giới với đội bay gần 60 chiếc. Tại Trung Quốc, công ty du lịch lớn nhất Thượng Hải Spring Tour cũng sở hữu hơn 120 máy bay, mỗi năm phục vụ hơn 15 triệu lượt khách. Ở chiều ngược lại, nhiều hãng bay giá rẻ cũng đang có xu hướng bán thêm các sản phẩm du lịch, như AirAsia cung cấp cả dịch vụ đặt phòng khách sạn, tour du lịch... Đây cũng là một "chiêu" để gia tăng doanh thu của các hãng hàng không trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày một tăng.

Vì thế, sự ra đời của SPA kỳ vọng tái sinh mô hình hàng không du lịch, đưa "2 cánh của chiếc máy bay" về trạng thái cân bằng để cùng cất cánh.

Thúc đẩy hàng không VN vươn tầm quốc tế

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư, đánh giá: Sun Group có lợi thế là hệ sinh thái gắn với du lịch ở đẳng cấp cao. Từ lưu trú đến vui chơi giải trí, các công trình biểu tượng…, mọi sản phẩm của DN đều đã chứng minh được đẳng cấp, không chỉ với thị trường trong nước mà còn được truyền thông và du khách quốc tế công nhận. Việc có thêm hãng hàng không sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, tạo ra những trải nghiệm liền mạch, giúp du khách có được những hành trình trọn vẹn với chất lượng dịch vụ ổn định từ đầu tới cuối. Trong bối cảnh du lịch đang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn cần thúc đẩy để tạo lan tỏa tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững giai đoạn tới, sự ra đời của SPA được coi là cú hích rất lớn: vừa mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm cho du lịch, vừa tạo cạnh tranh mở cơ hội cho nhiều người di chuyển, xê dịch.

SPA ra đời với mong muốn giúp Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có ẢNH: S.G

"Về nguyên tắc, thị trường càng có cạnh tranh thì người tiêu dùng càng hưởng lợi. Cạnh tranh ở đây là cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau phát triển, không phải chỉ về giá mà còn là chất lượng, dịch vụ. Cạnh tranh hàng không không chỉ giữa các hãng trong nước mà còn với quốc tế. Các hãng càng đua nhau thêm sản phẩm, chuốt dịch vụ thì ngành hàng không VN sẽ ngày càng tăng vị thế trên trường quốc tế", ông Võ Trí Thành nhìn nhận.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN, cũng nhìn nhận: Việc có thêm một hãng hàng không sẽ tăng độ cạnh tranh không chỉ ở thị trường VN mà còn ở tầm quốc tế. Chỉ xét riêng thị trường nội địa, việc có thêm một "người chơi" mới chắc chắn sẽ mở rộng không gian và lực lượng cạnh tranh, tạo sức thúc đẩy mạnh hơn, tốt hơn đối với thị trường. Cuối cùng, hưởng lợi sẽ là người tiêu dùng. Đối tượng hướng tới của SPA là khách du lịch quốc tế và tính đẳng cấp cũng khá cao, nên lợi ích tác động tới thị trường và người dân cũng sẽ thể hiện theo từng bước đi, qua chất lượng.

Cũng theo ông Thiên, việc Sun Group mở thêm hãng hàng không hướng mạnh ra quốc tế tại thời điểm này là tuyệt đối đúng lúc. Bên cạnh nhu cầu kết nối quốc tế của VN rất lớn, chúng ta đang khởi động sự kiện mang tính thời cơ là APEC 2027 tại Phú Quốc. Tất cả những sự chuẩn bị của Phú Quốc cùng các điểm đến lớn của VN tích hợp vào sự kiện này sẽ tạo ý nghĩa thúc đẩy, tạo điểm đột phá rất mạnh cho du lịch, góp phần tạo cơ hội để VN ghi điểm với thế giới. Vì thế, SPA sẽ hỗ trợ đắc lực việc đón đầu dòng khách quốc tế từ các nước đến với đảo ngọc Phú Quốc dịp APEC 2027.

"Ngành hàng không đang có cơ hội chuyển mình phát triển rất nhanh ở trong nước, vươn ra cạnh tranh với hàng không thế giới. Với lợi thế của một nền kinh tế mở cửa, hội nhập sâu rộng và quyết tâm bước vào kỷ nguyên công nghệ cao, VN có nhiều động lực lớn để bứt phá. Trong bối cảnh đó, ưu tiên phát triển hàng không và du lịch sẽ ngày càng trở thành trụ cột quan trọng, góp phần giúp VN phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình", PGS-TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Phát triển hàng không gắn với du lịch chính là một trong những động lực then chốt thúc đẩy kinh tế, xã hội ở các địa phương. Việc kết hợp tốt giữa ngành hàng không và du lịch không chỉ giúp mở rộng lữ hành, điểm đến mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế. PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN



