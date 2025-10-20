Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietnam Airlines định nghĩa lại dịch vụ hàng không, hướng tới 5 sao quốc tế

Thành Tài
20/10/2025 20:00 GMT+7

Làm thủ tục bay giờ đây không còn là một quy trình khô khan. Với Check-in Lounge tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines biến quy trình ấy thành một trải nghiệm đẳng cấp – nơi hành khách được tiếp đón trong không gian riêng biệt, tiện nghi và sang trọng, xứng tầm chuẩn 5 sao.

Định nghĩa lại dịch vụ ngay từ "điểm chạm" đầu tiên

Trong ngành hàng không, hành trình chinh phục danh hiệu 5 sao quốc tế không chỉ nằm ở dịch vụ trên không mà còn bắt đầu ngay từ khoảnh khắc hành khách đặt chân vào sân bay. Tại những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, trải nghiệm mặt đất, bao gồm khâu làm thủ tục và phòng khách, luôn là tiêu chí then chốt, phản ánh trực tiếp đẳng cấp của một hãng hàng không.

Không gian Check-in Lounge được thiết kế sang trọng, có 6 quầy thủ tục và 40 chỗ ngồi, phục vụ riêng cho nhóm khách VIP, CIP, hội viên Triệu dặm Million Miler (MM), hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum)và khách hạng Thương gia (Business Class).

Vietnam Airlines định nghĩa lại dịch vụ hàng không, hướng tới 5 sao quốc tế - Ảnh 1.

Không gian sang trọng của Check-in Lounge

NGUỒN: VNA

Với việc ra mắt Check-in Lounge tại Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines đang cho thấy bước đi táo bạo trong việc tái định nghĩa khái niệm "làm thủ tục bay". Thay vì xếp hàng tại quầy ưu tiên truyền thống, khách hàng quan trọng sẽ được đón tiếp trong một không gian riêng biệt, sang trọng và tràn đầy dấu ấn thương hiệu. Tại đây, họ không chỉ hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà còn được tận hưởng sự thoải mái và chăm sóc tận tình, từ đồ uống chào mừng mang phong cách khách sạn 5 sao đến đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm.

Vietnam Airlines và lộ trình tiến tới chuẩn mực 5 sao đã được quốc tế khẳng định

Không chỉ là một tiện ích, Check-in Lounge còn là tuyên ngôn về đẳng cấp. Trên thế giới, mô hình này vốn đã trở thành chuẩn mực của các hãng hàng không 5 sao. Tại Doha, Qatar Airways thiết lập khu vực Al Mourjan Check-in cho hành khách hạng Thương gia và First Class, nơi khách vừa làm thủ tục vừa tận hưởng phong cách phục vụ đậm chất khách sạn. Singapore Airlines tại Changi cũng dành hẳn khu "First Class Check-in Reception" – một không gian tách biệt hoàn toàn, thiết kế sang trọng với quầy lễ tân, sofa tiếp khách và dịch vụ đồ uống chào mừng. Hay như Cathay Pacific tại Hồng Kông, ANA tại Tokyo Haneda, Korean Air tại Seoul Incheon… tất cả đều đã và đang triển khai mô hình Check-in Lounge nhằm mang lại trải nghiệm vượt trội cho những hành khách cao cấp nhất.

Vietnam Airlines định nghĩa lại dịch vụ hàng không, hướng tới 5 sao quốc tế - Ảnh 2.

Khu vực Al Mourjan Check-in của Qatar Airways tại Doha

NGUỒN: QATAR AIRWAYS

Việc Vietnam Airlines chính thức áp dụng mô hình này tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy hãng không chỉ theo kịp xu thế, mà còn quyết tâm đưa dịch vụ hàng không tại Việt Nam chạm tới những chuẩn mực cao nhất. Đây là bước tiến mạnh mẽ khẳng định rằng, Vietnam Airlines hoàn toàn đủ năng lực để đứng chung hàng ngũ với các hãng hàng không 5 sao quốc tế – không chỉ trên không trung, mà ngay từ trải nghiệm mặt đất. Qua đó, củng cố mạnh mẽ hình ảnh một hãng hàng không quốc gia hiện đại, tiên phong và đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Vietnam Airlines định nghĩa lại dịch vụ hàng không, hướng tới 5 sao quốc tế - Ảnh 3.

Check-in Lounge giúp Vietnam Airlines củng cố mạnh mẽ hình ảnh hãng hàng không quốc gia hiện đại

NGUỒN: VNA

Đáng chú ý, hiệu ứng tích cực của bước đi này không chỉ dừng lại ở nhóm khách hàng cao cấp. Khi thương hiệu được nâng tầm, cảm nhận về sự đẳng cấp sẽ lan tỏa đến mọi hành khách, kể cả những hành khách bay hạng phổ thông. Họ sẽ có thêm cơ sở để tin tưởng rằng mình đang đồng hành cùng một hãng hàng không uy tín, chất lượng và mang tầm vóc quốc tế. Hiệu ứng tâm lý này giúp Vietnam Airlines củng cố vị thế thương hiệu quốc gia, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong định giá vé, đồng thời tạo sức hút lớn hơn với các đối tác, nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hướng tới mục tiêu 5 sao quốc tế, Vietnam Airlines đang kiên định với lộ trình nâng cấp dịch vụ toàn diện, từ trải nghiệm mặt đất đến trên không. Check-in Lounge tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chính là điểm khởi đầu quan trọng, minh chứng rõ nét cho quyết tâm "định nghĩa lại dịch vụ hàng không" và đưa Vietnam Airlines ngày càng vươn xa trên bản đồ hàng không toàn cầu.

