Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
28/09/2025 07:36 GMT+7

Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km, nằm trong đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City (Ninh Bình) của Tập đoàn Sun Group đã được khánh thành chỉ sau 6 tháng xây dựng.

Tối 27.9, Sun Group đã tổ chức khánh thành Quảng trường Thời Đại (tại P.Hà Nam, Ninh Bình) - là một trong những công trình được lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 1.

Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km, rộng 150 m, nằm trong đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City tại P.Hà Nam (Ninh Bình)

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc, cho biết quảng trường Thời Đại được xây dựng nhằm kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng, một không gian văn hóa - giải trí đẳng cấp, phục vụ người dân và du khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện tầm cỡ, góp phần khẳng định tầm vóc đô thị Ninh Bình trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc T.Ư

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 3.

Hàng ngàn người đến tham dự lễ khánh thành và màn bắn pháo hoa tầm thấp

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 4.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết quảng trường Thời Đại hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang tới cho người dân tỉnh Ninh Bình và khách du lịch một điểm vui chơi, giải trí đẳng cấp. Theo ông Ngọc, ở khu vực phía bắc tỉnh Ninh Bình rất thiếu một khu vui chơi, giải trí hiện đại, và sự xuất hiện của quảng trường Thời Đại đã lấp vào khoảng trống đó

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 5.

Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km, rộng 150 m và được xây dựng chỉ trong 6 tháng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 6.

Điểm nhấn thu hút người dân, du khách đến quảng trường Thời Đại là hệ thống sân khấu nhạc nước hiện đại, gồm 5.280 vòi phun, 3.174 đèn LED, tất cả được lập trình kết hợp giữa âm nhạc, nước và ánh sáng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 7.

Quảng trường Thời Đại lấy cảm hứng từ biểu tượng trống Đọi Tam - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trống cao 32 m, đường kính 20 m. Phần thân trống gây ấn tượng với các họa tiết di sản văn hóa truyền thống trên mặt trống Đọi Tam nguyên bản

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình- Ảnh 8.

Người dân Ninh Bình háo hức chờ xem bắn pháo hoa ở quảng trường Thời Đại

ẢNH: PHÚC NGƯ



