Sun Group khánh thành Quảng trường Thời Đại dài 1,6 km tại Ninh Bình

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết quảng trường Thời Đại hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mang tới cho người dân tỉnh Ninh Bình và khách du lịch một điểm vui chơi, giải trí đẳng cấp. Theo ông Ngọc, ở khu vực phía bắc tỉnh Ninh Bình rất thiếu một khu vui chơi, giải trí hiện đại, và sự xuất hiện của quảng trường Thời Đại đã lấp vào khoảng trống đó