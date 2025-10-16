Ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways: Giá vé ra sao?

Sun PhuQuoc Airways bắt đầu mở bán vé trực tuyến cho các đường bay nội địa đầu tiên từ 15.10, chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thương mại chính thức trong tháng 11 tới.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết tên gọi của Sun PhuQuoc Airways thể hiện cam kết đồng hành của hãng cùng sự phát triển của đảo Ngọc. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một hãng hàng không được đặt tên theo tên một hòn đảo.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam ẢNH: S.G

Sun PhuQuoc Airways hướng đến mở rộng cơ hội du lịch cho mọi người dân và du khách nước ngoài với các đường bay thẳng, chất lượng cao, chi phí hợp lý, trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mặt đất.

Theo đánh giá, nhu cầu kết nối hàng không được dự báo tăng mạnh trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được chọn tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu.

Trước đó, ngày 25.9, Sun PhuQuoc Airways đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO). Hãng đã tiếp nhận 3 tàu bay Airbus A321NX và A321CEO, trong tổng số 8 chiếc dự kiến khai thác trong năm 2025, hướng đến đội bay 25 chiếc vào 2026 và 30 - 35 chiếc vào năm 2027.

Hãng triển khai mô hình mạng bay "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ chính thức cất cánh vào 1.11 tới với các đường bay Phú Quốc - TP.HCM, Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM và TP.HCM - Đà Nẵng.

Từ tháng 12.2025, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và Cam Ranh - Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các "thủ phủ du lịch" miền Trung và Phú Quốc.

Về giá vé, theo khảo sát đầu tháng 11, Sun PhuQuoc Airways đang niêm yết mức khởi điểm quanh 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - Phú Quốc, và khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - TP.HCM (đã bao gồm thuế, phí).

So sánh về giá vé tại thời điểm tương tự đầu tháng 11 của Vietjet Air với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc khoảng 1,6 triệu đồng. Vietnam Airlines cao hơn với chặng Hà Nội - Phú Quốc khoảng 2,2 triệu đồng/chiều.

Với mức giá hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đang định vị ở vị trí trung gian giữa hàng không giá rẻ và truyền thống. Lợi thế của hãng bay non trẻ này là hệ sinh thái đi kèm của Sun Group.

Tập đoàn này cũng cho biết hướng tới mô hình "hàng không kết nối hệ sinh thái du lịch", kết hợp giữa hàng không với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí, tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm trọn gói cho hành khách.

Hiện thị trường hàng không Việt Nam có 7 hãng bay nội địa đang khai thác, gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Jetstar Pacific, VASCO và Sun PhuQuoc Airways.

Sự xuất hiện của các hãng hàng không mới như Sun PhuQuoc Airways hay trước đó là Vietravel Airlines được đánh giá sẽ tăng tính cạnh tranh không chỉ về giá vé mà cả dịch vụ cho khách hàng.



