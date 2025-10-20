Tăng sức nóng thị trường hàng không

"Cơn mưa rào" hạ nhiệt giá vé máy bay

Tham khảo giá vé máy bay để lên kế hoạch đưa cả gia đình du xuân tránh rét Tết Bính Ngọ 2026 ở Phú Quốc, chị Thu Thủy (TP.Hà Nội) không khỏi kêu trời khi giá vẫn rất đắt. Ngày 18.2.2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), Hãng Vietnam Airlines chỉ còn một chuyến bay lúc 7 giờ còn chỗ, nhưng cũng chỉ còn vé hạng phổ thông đặc biệt giá gần 4,5 triệu đồng/chiều, vé hạng thương gia hơn 7,5 triệu đồng/chiều. Hai chuyến bay của Pacific Airlines lúc 12 giờ 30 cùng ngày cũng đã bán hết toàn bộ vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông linh hoạt và thương gia có giá bằng chuyến bay của Vietnam Airlines. Hãng Vietjet còn 4 chuyến bay với giá thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng/chiều, bay tối. Nếu bay giờ đẹp buổi trưa thì giá lên tới hơn 4,4 triệu đồng/chiều.

SPA đã tiếp nhận 3 tàu bay Airbus A321NX và A321CEO, trong tổng số 8 chiếc dự kiến khai thác trong năm 2025 ẢNH: SPA

Thực tế hơn 2 năm qua, các hãng hàng không nội địa phải chật vật chống chọi với tình trạng thiếu hụt máy bay trầm trọng trên diện rộng, kéo theo nhiều hệ lụy. Có những thời điểm, tổng đội tàu bay của 5 hãng hàng không sụt giảm tới hơn 30% khiến giá vé máy bay thiết lập mặt bằng mới cao ngất ngưởng. Ở thời điểm hiện tại, hàng triệu vé Tết Nguyên đán mở bán trước cả nửa năm nhưng giá vé ở các đường bay đều chạm trần, còn cao hơn cả tết 2025.

May mắn cho chị Thủy khi danh sách các hãng hàng không VN giờ đây có thêm cái tên mới là SPA. Và ngày chị chọn, SPA có 2 chuyến bay lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30, giá mềm hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 2,8 đến hơn 3 triệu đồng/chiều.

"Không chỉ giá vé niêm yết thấp hơn các hãng, tôi thấy Sun PhuQuoc Airways còn đang triển khai chương trình khuyến mãi tặng vé vui chơi Sun World trên toàn quốc, thẻ đặc quyền sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo nhanh chóng, hoặc tham gia các trò chơi thuận tiện mà không phải xếp hàng chờ đợi và hàng loạt ưu đãi lên tới 30% tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp (DN) này. Nguyên combo di chuyển, ngủ nghỉ, ăn chơi luôn. Nhà tôi hơn 4 năm rồi chưa đi Phú Quốc, cũng mấy lần tính ra xem Cầu Hôn nhưng mùa được nghỉ lễ vừa rồi giá vé máy bay cao chót vót nên đành chuyển hướng đi chỗ khác. Giờ thì tốt rồi, vừa có vé giá tốt, vừa được kèm thêm dịch vụ vui chơi. Tết này đưa bọn trẻ ra đó du xuân đã luôn!", chị Thủy hào hứng chia sẻ.

Không chỉ Tết Nguyên đán, theo khảo sát, đầu tháng 11, SPA đang niêm yết mức khởi điểm quanh 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - Phú Quốc, và khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - TP.HCM (đã bao gồm thuế, phí). Mức giá này thấp hơn cả Vietjet Air thời điểm tương tự trên chặng Hà Nội - Phú Quốc - khoảng 1,6 triệu đồng và cách khá xa giá vé của Vietnam Airlines cùng đường bay - khoảng 2,2 triệu đồng/chiều. Với mức giá hiện tại, SPA đang định vị ở vị trí trung gian giữa hàng không giá rẻ và truyền thống.

Sự xuất hiện của SPA ngay trước giai đoạn cao điểm nhất năm - mùa vé tết - được ví như "mưa rào giữa nắng hạn". Đặc biệt với đường bay Phú Quốc, đã lâu lắm rồi người dân Hà Nội mới được cầm tấm vé trên tay bay tới đảo ngọc với giá vé khứ hồi mùa cao điểm chỉ 5 - 6 triệu đồng. Mới hè vừa rồi, du khách phải chi tới 10 triệu đồng cho 1 vé máy bay khứ hồi tới Phú Quốc, bằng chi phí cho cả chuyến du lịch Thái Lan hoặc Malaysia trong 4 - 5 ngày.

Du khách, công ty lữ hành hưởng lợi

Đang trực tiếp có mặt tại đầu cầu Phú Quốc và cảm nhận không khí đông đúc náo nhiệt của đảo ngọc, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, bày tỏ vô cùng hào hứng với sự gia nhập của SPA. Theo bà Thu, với thị trường du lịch nội địa, giá vé máy bay là yếu tố khiến chi phí tour tăng lên, nhất là vào các mùa cao điểm. Nếu có thêm hãng hàng không mới tham gia với mức giá cạnh tranh và tần suất ổn định, sức ép giá sẽ được chia sẻ, giúp mở rộng nguồn cung, tăng lựa chọn và tạo cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Với cú hích mới này từ hàng không, chúng tôi tin rằng thị trường du lịch nội địa mùa cuối năm sẽ đa dạng sản phẩm hơn, giá tour hợp lý hơn và trải nghiệm khách hàng sẽ được nâng lên. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour

Mặc dù vậy, đại diện Vietluxtour mong muốn giá hợp lý lâu dài chứ không nên rẻ nhưng ngắn hạn. Mà muốn thế, mấu chốt là phải có sự phối hợp giữa hàng không - lữ hành - điểm đến để kiểm soát chi phí, đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng.

"Để chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm, hiện Vietluxtour đang chủ động làm việc với các hãng hàng không để xây dựng các combo tour trọn gói, tận dụng tối đa chính sách khuyến mãi dành cho DN lữ hành, đồng thời mở rộng nhóm tour ngắn 3 - 4 ngày, tour "trước - sau tết" nhằm giảm tải mùa cao điểm và kích cầu du lịch nội địa", bà Thu nhìn nhận.

Cùng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, đánh giá: Có thêm hãng bay đồng nghĩa có thêm sự cạnh tranh để thu hút du khách, giảm giá vé và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối tượng đầu tiên hưởng lợi chắc chắn là du khách, kế đó là các DN lữ hành. Giá vé máy bay giảm, giá tour cũng sẽ giảm, khách sẽ đi du lịch đông hơn, đặc biệt ở các tuyến du lịch đặc thù không có nhiều đường tiếp cận như tới Phú Quốc.

"Khi giá giảm, tour Phú Quốc sẽ dễ bán hơn, thu hút thêm nhiều tệp khách nội địa đi nghỉ dưỡng, hội nghị, khách MICE, khách đi hưởng tuần trăng mật… Cùng với đó, DN lữ hành có thể xây dựng các tour liên quốc gia mở rộng như kết nối bay từ các điểm Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn, Nhật trực tiếp xuống Phú Quốc, tạo hành trình xuyên Việt - quốc tế hai chiều mà trước đây khó thực hiện vì giá vé cao và hãng bay ít. Điều này không chỉ đem lại lợi ích cho khách hàng mà còn giúp DN lữ hành sáng tạo thêm sản phẩm mới, đa dạng bộ sản phẩm du lịch của VN", ông Vũ chỉ rõ.

Cũng theo lãnh đạo Du lịch Việt, nhu cầu du lịch vào các dịp lễ lớn như Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay dự báo sôi động sớm hơn mọi năm. Khách Việt đang có xu hướng tìm hiểu, lên kế hoạch đăng ký du lịch hoặc du xuân sớm hơn để hưởng lợi ích từ giá dịch vụ tốt hơn từ các khuyến mãi. Các tour biển đảo (Phú Quốc, Nha Trang), Đông, Tây Bắc VN, miền Trung đang nhận được nhiều quan tâm, đặc biệt các tour cho gia đình, nhóm bạn. Tất cả hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và SPA đều đã mở bán vé Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Nhiều chặng bay nội địa như TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc… đã có tăng chuyến, nhiều khung giờ hơn, nhiều ưu đãi cho khách đặt sớm.

"Việc tăng cạnh tranh giữa các hãng bay, cộng với xu hướng "săn vé, đặt sớm, đi theo nhóm" giúp du lịch nội địa giai đoạn từ nay đến mùa du xuân hứa hẹn tăng trưởng mạnh, sản phẩm đa dạng… Đây là điều kiện thuận lợi để các DN du lịch VN bước vào năm 2026 với sức bật mạnh, sẵn sàng bùng nổ", ông Vũ kỳ vọng.