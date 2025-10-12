Khai trương đường bay kết nối Phú Quốc và Belarus

Đúng 10 giờ 40 sáng 12.10, sau hơn 10 giờ bay, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 của hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarusian Airlines) đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, đánh dấu chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk (Belarus) với đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam).

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, có 281 hành khách trên chuyến bay này cùng 14 thành viên phi hành đoàn.

Nghi thức cắt băng khai trương đường bay Phú Quốc - Belarus ẢNH: HOÀNG TRUNG

Lễ đón chuyến bay được tổ chức trang trọng tại sân bay Phú Quốc với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, đại diện hãng hàng không Belavia, cùng các đối tác chiến lược trong và ngoài nước...

Sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, du khách có khoảng thời gian 10 ngày để tận hưởng những dịch vụ, những cảnh đẹp của thiên đường du lịch Phú Quốc.

Chuyến bay lần này là kết quả của sự hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega (Amega Travel) và Công ty TNHH DHT (DHT Aviation). Hai công ty đã phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không Belavia nhằm đem đến hành trình thuận tiện, an toàn và chất lượng cao cho du khách từ Belarus đến Việt Nam.

Nghi thức phun vòi rồng đón chuyến bay BRU 8197 của hãng hàng không quốc gia Belavia tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo lịch trình, tuyến bay Minsk - Phú Quốc được khai thác định kỳ với tần suất 10 ngày/chuyến, sử dụng dòng máy bay A330-200 thân rộng hiện đại với sức chứa lên đến 300 hành khách mỗi chuyến.

Phát biểu tại buổi lễ đón chuyến bay, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy An Giang, cho rằng đường bay Minsk - Phú Quốc sẽ mở ra không gian hợp tác mới, rút ngắn khoảng cách giữa Đông Nam Á và Trung - Đông Âu; tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Belarus đến gần hơn với Việt Nam, đồng thời giúp hàng hóa, nông sản, sản phẩm công nghiệp Việt Nam đến thị trường Belarus và châu Âu thuận lợi hơn.

Những vị khách đầu tiên đặt chân lên đảo ngọc Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Việc khai trương đường bay còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi Phú Quốc sẽ là nơi đăng cai APEC 2027 - sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nhàn đề nghị, để duy trì và phát triển hiệu quả đường bay này, các cơ quan chức năng địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hãng hàng không và du khách, tăng cường liên kết, quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư. Phía Belarus tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, giao lưu văn hóa, du lịch và thương mại.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo 2 nước và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đường bay Minsk- Phú Quốc sẽ hoạt động "ổn định, an toàn, hiệu quả", trở thành cầu nối hữu nghị, biểu tượng hợp tác bền chặt giữa Việt Nam - Belarus" ông Nhàn nói.