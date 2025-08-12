Chuyển toàn bộ đường bay quốc tế về Long Thành để 'cứu' Tân Sơn Nhất?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ACV đang trình các cơ quan chức năng phương án dự kiến từ thời điểm Cảng HKQT Long Thành (LTIA) chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 (năm 2026), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tập trung phục vụ hoàn toàn hoạt động bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 29,5 triệu lượt/năm, trong khi toàn bộ hoạt động bay quốc tế sẽ được chuyển giao và khai thác tập trung tại LTIA, với sản lượng ước đạt 19,1 triệu lượt hành khách quốc tế/năm.

Long Thành được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn sân bay quốc tế hiện đại bậc nhất NGUỒN: ACV

Giải quyết "nỗi ám ảnh" quá tải cho Tân Sơn Nhất

Lý giải cơ sở đề xuất này, ACV cho biết nhiều năm qua, hành khách bay quốc tế tại Cảng Tân Sơn Nhất thường xuyên than phiền về tình trạng xếp hàng dài, tốn nhiều thời gian để làm thủ tục check-in, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh; khu vực chờ thiếu chỗ ngồi, ít tiện nghi trong khu vực chờ, nhất là với các chuyến bay đêm; quá tải khu vực nhận hành lý, khiến thời gian chờ kéo dài.

Do sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác vượt công suất thiết kế trong nhiều năm và không còn không gian mở rộng nên việc tắc nghẽn lối vào sân bay vào giờ cao điểm thường xảy ra, đôi khi khách phải xuống xe đi bộ cho kịp giờ bay.

Theo ACV, từ góc độ hành khách, sân bay Long Thành sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác so với Tân Sơn Nhất hiện nay. Với Long Thành, ngay từ giai đoạn đầu đã được thiết kế để loại bỏ những bất tiện này.

Theo đó, siêu sân bay có không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nhà ga được xây dựng trên diện tích lớn, lối đi và khu vực làm thủ tục được bố trí hợp lý để tránh tình trạng "thắt cổ chai". Khu vực chờ có nhiều ghế ngồi, không gian xanh, và khu vực dịch vụ tiện ích phong phú.

Hành khách làm thủ tục cũng sẽ rất nhanh gọn nhờ công nghệ mới - check-in tự động (self check-in) và gửi hành lý tự động (self bag drop). Hệ thống soi chiếu thông minh, cửa kiểm soát tự động (e-gate) cho hành khách xuất nhập cảnh.

Việc tổ chức giao thông ra/vào sân bay mới cũng được tổ chức khoa học với làn ưu tiên cho xe buýt, taxi, xe công nghệ, và khu vực trả khách riêng biệt giúp giảm ùn tắc. Có nhiều tuyến kết nối, hạn chế phụ thuộc vào một cửa ngõ duy nhất như Tân Sơn Nhất.

Chưa kể, các tiện nghi và dịch vụ nâng tầm trải nghiệm như khu thương mại, nhà hàng, lounge đạt chuẩn quốc tế; Wi-Fi tốc độ cao phủ sóng toàn bộ nhà ga; khu vui chơi cho trẻ em; khu nghỉ ngơi gồm hộp ngủ và phòng tắm cho hành khách quá cảnh hoặc chờ nối chuyến dài...

"Việc chuyển các chuyến bay quốc tế sang Long Thành sẽ giúp giảm áp lực rất lớn cho Tân Sơn Nhất, giúp sân bay này tập trung phục vụ các chuyến bay nội địa với chất lượng tốt hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn. Điểm quan trọng nhất là khi tất cả chuyến bay quốc tế được tập trung về Long Thành, hành khách sẽ được phục vụ trong một không gian rộng hơn, dịch vụ tốt hơn, hành trình ra thế giới bắt đầu với ít căng thẳng hơn và hình ảnh đầu tiên của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế cũng sẽ ấn tượng hơn" - đại diện ACV nói.

Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, thường xuyên ùn ứ khu vực nhập cảnh ẢNH: H.M





Biến Việt Nam thành trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á

Theo dự báo của ACV, khi toàn bộ chuyến bay quốc tế hội tụ về Long Thành, tỷ lệ khách nối chuyến quốc tế sẽ tăng mạnh, giúp Việt Nam trở thành một điểm dừng quan trọng trên bản đồ hàng không khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không mở thêm đường bay thẳng đến châu Âu, châu Mỹ, Úc, Trung Đông. Từ đó, tạo cơ hội cho hành khách Việt Nam bay thẳng tới nhiều điểm đến mà trước đây phải quá cảnh ở Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, hay thậm chí Hồng Kông, Incheon.

Cùng với đó, siêu sân bay mới sẽ thu hút các hãng hàng không quốc tế mở đường bay mới, tạo cạnh tranh về giá vé và dịch vụ, mang lại những lợi ích vượt ra ngoài vận chuyển hành khách.

"Sân bay Long Thành được xây dựng với quy mô lớn, khả năng tiếp nhận nhiều máy bay hiện đại và các loại tàu bay cỡ lớn, giúp nâng cao năng lực khai thác các tuyến bay quốc tế mới, góp phần mở rộng mạng bay, tăng cường kết nối giữa Việt Nam và thế giới. LTIA không chỉ là "cửa ngõ" cho hành khách, mà còn là trung tâm hàng hóa hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp với các cảng biển lớn và khu công nghiệp trọng điểm. Việc tập trung toàn bộ chuyến bay quốc tế tại LTIA sẽ tạo nên một trung tâm trung chuyển hàng không thống nhất cho vùng đô thị TP.HCM và cả vùng Đông Nam bộ - tương tự mô hình mà Singapore, Kuala Lumpur, Thượng Hải hay Seoul đã áp dụng thành công" đại diện ACV nhấn mạnh.