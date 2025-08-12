Từ TP.HCM đi Long Thành xa gấp 4 lần tới Tân Sơn Nhất, có bất tiện?

Trước băn khoăn của đa số người dân TP.HCM, đại diện ACV cho biết: Đúng là nếu so với quãng đường thì từ trung tâm TP.HCM tới Tân Sơn Nhất khoảng 8 - 10 km, tới sân bay Long Thành khoảng 40 km, gấp 4 lần. Tuy nhiên, hành khách cần đánh giá dựa vào toàn bộ hành trình và trải nghiệm.

Cao tốc xóa cảnh "một tuyến đường gánh cả sân bay"

Đầu tiên, thời gian di chuyển thực tế có thể tương đương hoặc ngắn hơn. Khi các tuyến cao tốc kết nối được hoàn thiện và có phương án phân luồng tuyến hợp lý, phá thế "độc đạo" của nút giao An Phú - cửa ngõ duy nhất tại phía đông TP.HCM, hành khách từ trung tâm TP.HCM (phường Bến Thành, phường Sài Gòn...) tới sân bay Long Thành qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây có thể mất khoảng 40 - 45 phút trong điều kiện bình thường, tương đương thời gian đi Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm kẹt xe (có thể mất gần 1 tiếng).

Nhiều hành khách lo rằng, khi toàn bộ chuyến bay quốc tế chuyển về Long Thành, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (CT01) sẽ quá tải. Tuy nhiên, quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối hiện nay đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận để tránh tình trạng "một tuyến đường gánh cả sân bay".

Theo đó, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (CT01) đã được chính thức phê duyệt, chuẩn bị triển khai, dự án nâng cấp mở rộng từ 4 làn lên 8 - 10 làn xe, bổ sung các làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao và hệ thống thoát nước. Thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cảng Long Thành dự kiến chỉ khoảng 40 - 45 phút sau khi mở rộng.

Đồng thời, tuyến Vành đai 3 kết nối trực tiếp các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An với cao tốc CT01 và các tuyến cao tốc khác cũng đang được gấp rút thi công để hoàn thành vào quý 2 năm sau. Hành khách từ các tỉnh này có thể đi thẳng đến sân bay Long Thành mà không cần qua trung tâm TP.HCM, giảm áp lực lưu thông trên trục chính CT01.

Ngoài ra, hành khách có thể di chuyển qua các hướng cao tốc mới gồm: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đi thẳng tới Long Thành; cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tạo kết nối nhanh cho khu vực Nam Trung bộ, đồng thời phân tải cho CT01; cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối trực tiếp miền Tây Nam bộ với LTIA, tránh đi vòng qua trung tâm TP.HCM.

Hệ thống đường cao tốc vùng Đông Nam bộ đang ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu kết nối siêu sân bay Long Thành

Đường sắt, metro, xe buýt... đều sẵn sàng

Về hệ thống đường sắt và metro, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay, thời gian dự kiến chỉ khoảng 20 - 25 phút, kết nối đồng bộ với mạng lưới metro trong thành phố, giúp hành khách quốc tế có thể từ ga metro trung tâm di chuyển thẳng tới sân bay mà không cần phương tiện cá nhân.

Chưa kể, dịch vụ vận tải công cộng gồm hệ thống xe buýt nhanh, shuttle bus chất lượng cao từ các quận trung tâm, các bến xe và các tỉnh lân cận sẽ được tổ chức với tần suất cao, đảm bảo thời gian ổn định và chi phí hợp lý.

"Dự kiến, toàn bộ các dự án đường cao tốc sẽ cơ bản hoàn thiện chậm nhất vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành. Với mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng này, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn di chuyển tới sân bay, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một tuyến cao tốc. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian, giảm rủi ro kẹt xe, mà còn giúp việc đi lại tới sân bay mới trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn cho người dân ở nhiều tỉnh, thành" - đại diện ACV thông tin.

Cũng theo ACV, một trong những điểm gây khó chịu lớn nhất cho hành khách bay tại Tân Sơn Nhất hiện nay chính là tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng quanh khu vực sân bay. Các tuyến đường chính trong TP.HCM hướng đến sân bay thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ tết. Điều này không chỉ làm mất nhiều thời gian di chuyển của hành khách mà còn tạo ra căng thẳng, mệt mỏi trước và sau chuyến bay.

Di chuyển ra sân bay Long Thành sẽ tránh được tình trạng ùn tắc trong khu vực nội đô TP.HCM, đặc biệt trên các trục Cộng Hòa, Trường Sơn, Bạch Đằng - vốn là "nỗi ám ảnh" của nhiều hành khách bay tại Tân Sơn Nhất.

"Không chỉ phục vụ TP.HCM, Cảng HKQT Long Thành còn là sân bay quốc tế gần hơn cho người dân Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), một phần các tỉnh Tây Nam bộ và Nam Trung bộ thông qua kết nối cao tốc, hành khách có thể đi xe hoặc phương tiện công cộng đến Long Thành trong thời gian ngắn hơn so với việc phải vào trung tâm TP.HCM để ra Tân Sơn Nhất. Việc di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đến sân bay giúp hành khách tiết kiệm chi phí đi lại, tăng trải nghiệm dịch vụ và sự hài lòng khi bay quốc tế" - đại diện ACV nhấn mạnh.



