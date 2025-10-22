Trình Quốc hội phương án thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc

Ngày 22.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về 3 dự án luật liên quan đến giáo dục, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

Cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa

Dự thảo luật đề xuất Bộ GD-ĐT bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc. Chính phủ sẽ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh và thực hiện xã hội hóa về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Vẫn theo dự thảo, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học, lớp học để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định và đánh giá xếp loại đạt; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Dự thảo còn quy định theo hướng tách riêng tài liệu giáo dục địa phương. Đây không phải là sách giáo khoa mà do cấp tỉnh biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Văn hóa - Xã hội tán thành với quy định tại dự thảo, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD-ĐT.

Dự thảo đề xuất Bộ GD-ĐT bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (ảnh minh họa) ẢNH: GIA HÂN

Có nên giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Kế thừa luật hiện hành, dự thảo tiếp tục quy định học sinh học hết chương trình trung học phổ thông (THPT) nếu đủ điều kiện thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Ủy ban Văn hóa - Xã hội tán thành nội dung trên và cho rằng việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển…

Tuy vậy, dự thảo cần thiết kế theo hướng giao thẩm quyền ra đề thi tốt nghiệp THPT cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi cho các địa phương để đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Cũng có ý kiến đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT để phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Giải trình các ý kiến nêu trên, Bộ GD-ĐT khẳng định việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ thi không chỉ nhằm đánh giá, công nhận học sinh đạt chuẩn tốt nghiệp mà còn là công cụ đo lường, phản ánh chất lượng giáo dục phổ thông giữa các vùng, miền; cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh và hoạch định chính sách giáo dục.

Dù đặt ra áp lực và chi phí nhất định, song kỳ thi giúp bảo đảm tính thống nhất, khách quan, kỷ cương và động lực học tập. Ngược lại, nếu bỏ thì việc đánh giá tại cơ sở tuy sẽ giảm áp lực nhưng dễ thiếu khách quan, khó bảo đảm công bằng.

Vì thế, Bộ GD-ĐT kiến nghị tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời sẽ nghiên cứu cải tiến quy trình tổ chức theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, ứng dụng công nghệ để bảo đảm hiệu quả và chất lượng thực chất.