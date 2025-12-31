Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tiệm vàng lớn ở Hà Tĩnh đóng cửa nhiều ngày qua

Phạm Đức
Phạm Đức
31/12/2025 10:06 GMT+7

4 cơ sở kinh doanh của một tiệm vàng lớn tại Hà Tĩnh đã đóng cửa nhiều ngày qua sau khi bị lực lượng công an kiểm tra.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 31.12, 3 cơ sở kinh doanh của tiệm vàng P.X nằm trên đường Nguyễn Công Trứ và Ngô Đức Kế (P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đóng cửa. 

Ngoài ra, một cơ sở kinh doanh vàng của doanh nghiệp này nằm trên địa bàn xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cũng chưa hoạt động trở lại. Đường dây nóng của doanh nghiệp hiện không liên lạc được.

Tiệm vàng lớn ở Hà Tĩnh đóng cửa đột ngột sau kiểm tra của công an - Ảnh 1.

Cửa hàng kinh doanh của tiệm vàng P.X đóng cửa nhiều ngày qua

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trên các cửa ở 4 cơ sở kinh doanh này có dán thông báo do Chủ tịch Hội đồng quản trị đóng dấu và ký tên với nội dung: "Từ ngày 26.12, Công ty CP P.X đang tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng về thuế và một số vấn đề liên quan. Nên hệ thống các cửa hàng của công ty chúng tôi sẽ tạm đóng cửa một thời gian".

Trong thông báo tạm thời đóng cửa, đại diện của tiệm vàng P.X khẳng định không hề có chuyện bán hàng giả hay vàng kém chất lượng như một số tin đồn thất thiệt.

Người dân địa phương cho biết, tối 26.12, có khoảng 5 người mang sắc phục công an đã tới kiểm tra cơ sở kinh doanh của tiệm vàng P.X trên đường Nguyễn Công Trứ.

Một lãnh đạo UBND P.Thành Sen cho hay, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố lý do kiểm tra, khám xét các cửa hàng của tiệm vàng P.X cho chính quyền địa phương.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đơn vị về kiểm tra tiệm vàng P.X là Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội. 

Đường Nguyễn Công Trứ là nơi tập trung nhiều hiệu vàng lớn, lâu đời tại Hà Tĩnh. Thời gian qua, khi giá kim loại quý biến động mạnh, hàng ngày có nhiều lượt người dân tới mua bán, giao dịch.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với vợ chồng chủ Công ty vàng bạc Kim Chung (địa chỉ tại đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa) để điều tra về tội trốn thuế.

Tin liên quan

Tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa vẫn đang nghỉ bán hàng

Tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa vẫn đang nghỉ bán hàng

Hiện cơ sở kinh doanh vàng Kim Chung - hiệu vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đóng cửa, nghỉ bán hàng.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Hà Tĩnh Công an Hà Nội trốn thuế Tiệm vàng
