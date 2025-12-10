Tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa vẫn đang nghỉ bán hàng

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên sáng 10.12, trụ sở kinh doanh vàng Kim Chung ở số nhà 219 đường Lê Hoàn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vẫn đang đóng cửa. Phía ngoài cửa có dán thông báo "Xin phép nghỉ bán hàng, thời điểm bán lại công ty sẽ có thông báo cụ thể sau".

Thông báo nghỉ bán đề ngày 2.11.2025, tức là sau 2 ngày trụ sở này bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa, khám xét để điều tra về hành vi trốn thuế.

Sáng 10.12, địa điểm kinh doanh chính của vàng Kim Chung vẫn đóng cửa, thông báo nghỉ bán cho đến khi có thông báo mới từ công ty

ẢNH: MINH HẢI

Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung thông báo nghỉ bán hàng... ẢNH: MINH HẢI

...và chưa biết khi nào mở cửa bán hàng trở lại ẢNH: NGÔ NHUNG

Chủ thương hiệu vàng Kim Chung bị khởi tố doanh thu khủng cỡ nào?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi các quyết định khởi tố bị can (vụ án đã khởi tố trước đó), bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi, ngụ số nhà 236 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, Lê Thị Thu Hương (65 tuổi, vợ bị can Bình), Nguyễn Thu Nga (35 tuổi, ngụ số 411 đường Lê Hoàn; cổ đông Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung và là cháu ruột bị can Bình) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2020 đến khi bị khởi tố, bị can Bình cùng vợ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, số giao dịch mua bán vàng của Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung là 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng. ẢNH: NGÔ NHUNG

Trong nhiều tài khoản cá nhân lập để thực hiện hành vi trốn thuế, riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng trong tháng 11 và 12.2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng. Quá trình điều tra còn xác định vụ án có nhiều người là con, cháu trong gia đình bị can Bình tham gia giúp sức, đồng phạm cho hành vi trốn thuế. Trong đó, có Nguyễn Thu Nga (cháu ruột bị can Bình). ẢNH: NGÔ NHUNG