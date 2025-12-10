Tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa vẫn đang nghỉ bán hàng

Hiện cơ sở kinh doanh vàng Kim Chung - hiệu vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đóng cửa, nghỉ bán hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên sáng 10.12, trụ sở kinh doanh vàng Kim Chung ở số nhà 219 đường Lê Hoàn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vẫn đang đóng cửa. Phía ngoài cửa có dán thông báo "Xin phép nghỉ bán hàng, thời điểm bán lại công ty sẽ có thông báo cụ thể sau".
Thông báo nghỉ bán đề ngày 2.11.2025, tức là sau 2 ngày trụ sở này bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa, khám xét để điều tra về hành vi trốn thuế.
Chủ thương hiệu vàng Kim Chung bị khởi tố doanh thu khủng cỡ nào?
Bình luận (0)