Hà Tĩnh: Trúng đấu giá mỏ đất cao gần 30 lần so với giá khởi điểm

Ngày 27.12, Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị cùng ngành chức năng của tỉnh vừa giám sát Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật (đóng tại tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá 8 điểm mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với kết quả trúng đấu giá với số tiền rất cao.

Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật tổ chức đấu giá 8 điểm mỏ khai thác khoáng sản ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, ngày 26.12, Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật (đơn vị được bán đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 8 điểm mỏ.

Quá trình tổ chức đấu giá có sự giám sát của Sở NN-MT, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả, có 8/8 mỏ khoáng sản (7 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông với tổng tài nguyên dự báo hơn 9,3 triệu m3) đã được đấu giá thành công. Đặc biệt, tất cả các mỏ trúng đấu giá đều cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.

Cụ thể, mỏ đất khu vực Cụp Bưởi diện tích 14,98 ha, tài nguyên dự báo 2,25 triệu m3(P.Hoành Sơn) giá khởi điểm hơn 2,8 tỉ đồng, được Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) đấu trúng với giá khoảng 80 tỉ đồng (tăng gần 30 lần so với giá khởi điểm). Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt cũng trúng đấu giá mỏ đất khu vực Bắc núi Sim 2 diện tích 13,08 ha với số tiền khoảng 73 tỉ đồng, trong khi giá khởi điểm hơn 2,9 tỉ đồng.

Công ty TNHH xây dựng Đức Trần trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Ngàn Sâu (thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch, có giá khởi điểm gần 900 triệu đồng) với số tiền khoảng hơn 22 tỉ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, các đơn vị sẽ hoàn tất hồ sơ, thủ tục, trình đơn vị chức năng xem xét, thẩm định, trước khi được UBND tỉnh cấp phép khai thác.

"Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án trọng điểm đã và sắp triển khai xây dựng, việc đấu giá các mỏ khoáng sản sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu thi công. Do đó, việc đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm cũng là điều dễ hiểu", một lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Vào tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Kết quả, các mỏ này trúng đấu giá với số tiền rất thấp, thậm chí có đơn vị trúng đấu giá khi chỉ đấu lên một vài bước giá.

Nguyên nhân được xác định là do tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nghiêm ngặt về hồ sơ năng lực, kinh nghiệm cùng với các giấy tờ chứng minh vốn chủ sở hữu theo yêu cầu từng mỏ, nên số lượng hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá không nhiều.x