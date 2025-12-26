Phát hiện 5 mẫu cá khoai chứa formol trong các chợ ở Hà Tĩnh

Ngày 26.12, thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra các chợ trên địa bàn, phát hiện 5 mẫu cá khoai (người dân địa phương gọi là cá cháo) có dư lượng hóa chất formaldehyde (formol).

Qua kiểm tra các chợ ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện 5 mẫu cá chứa chất formol ẢNH: TÂN KỲ

Khi truy xuất nguồn gốc, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng xác định số cá khoai chứa chất formol đều có nguồn gốc từ ngoại tỉnh, chủ yếu ở Lâm Đồng.

Số cá này được đóng thùng xốp và gửi xe ra bán lẻ cho các hộ kinh doanh, tiểu thương tại Hà Tĩnh. Các đơn vị thu mua thường mua bán qua mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn trong công tác giám sát, quản lý.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi kết quả kiểm tra và tăng cường phối hợp giám sát an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng chất cấm. Đặc biệt là kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, cá khoai đang được bán tại các chợ trên địa bàn Hà Tĩnh với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Đây là loài cá được nhiều người ưa thích vì thịt mềm, dễ chế biến để nấu lẩu hoặc nấu canh. Nhiều tiểu thương ở Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua tại các gian hàng uy tín.

Ông Lê Tùng Dương, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh), cho hay formol là hợp chất độc hại giúp diệt khuẩn, chống thối, chống ôi và bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, một số người vì lợi nhuận đã sử dụng hợp chất này để tẩm ướp, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe con người.

"Formol có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp, gây tác hại cấp và mạn tính. Khi hít phải, người dùng có thể bị viêm mũi, viêm phế quản, phù phổi. Khi ăn phải, nguy cơ viêm dạ dày, ruột cấp tính, đau bụng, buồn nôn, tổn thương hệ bài tiết và các biến chứng nguy hiểm như phù nề thanh quản, hôn mê. Ở mức nặng có thể dẫn đến các tổn thương không hồi phục, đe dọa tính mạng", ông Dương thông tin.