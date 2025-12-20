Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
20/12/2025 14:52 GMT+7

Anh Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, được T.Ư Đoàn chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 20.12, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với khẩu hiệu hành động: "Tiên phong - Đoàn Kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển", với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho hơn 621.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng qua các thời kỳ tham dự...

Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo đại hội

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Anh Triết đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với địa bàn trải rộng, đa dạng (cao nguyên, biển, đảo, biên giới,…) với số lượng đoàn viên, thanh niên đông. Theo anh Triết, trong khi số lượng cán bộ đoàn chuyên trách và bộ máy hoạt động tinh gọn, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy, phương thức, phương pháp chỉ đạo và vận hành, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Các chương trình, hoạt động của Đoàn phải được thiết kế, tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, tránh hình thức, kiên trì áp dụng phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo": Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động. Phải kiên trì và quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số cho mọi hoạt động của Đoàn.

Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng - Ảnh 4.

Anh Trương Minh Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 41 anh chị. Theo đó, anh Trương Minh Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ gồm 13 anh, chị; các Phó bí thư gồm: anh Trần Việt Anh, anh Đoàn Minh Tâm, chị Trần Diệp Mỹ Dung và chị H'Hồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa I gồm 9 anh, chị. Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 1 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Tin liên quan

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, được T.Ư Đoàn chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trương Minh Quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh Triết Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận