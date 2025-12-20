Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Ngày 20.12, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với khẩu hiệu hành động: "Tiên phong - Đoàn Kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển", với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho hơn 621.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng qua các thời kỳ tham dự...

Anh Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo đại hội ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Anh Triết đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với địa bàn trải rộng, đa dạng (cao nguyên, biển, đảo, biên giới,…) với số lượng đoàn viên, thanh niên đông. Theo anh Triết, trong khi số lượng cán bộ đoàn chuyên trách và bộ máy hoạt động tinh gọn, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy, phương thức, phương pháp chỉ đạo và vận hành, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Các chương trình, hoạt động của Đoàn phải được thiết kế, tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, tránh hình thức, kiên trì áp dụng phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo": Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động. Phải kiên trì và quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số cho mọi hoạt động của Đoàn.

Anh Trương Minh Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 41 anh chị. Theo đó, anh Trương Minh Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ gồm 13 anh, chị; các Phó bí thư gồm: anh Trần Việt Anh, anh Đoàn Minh Tâm, chị Trần Diệp Mỹ Dung và chị H'Hồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa I gồm 9 anh, chị. Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 1 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.