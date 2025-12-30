Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an Thanh Hóa xử lý người chia sẻ bài viết, video của Lê Trung Khoa

Minh Hải
Minh Hải
30/12/2025 18:34 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử lý một người dân đăng tải, chia sẻ các video, bài viết của Lê Trung Khoa, đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ các kênh của Lê Trung Khoa.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đ.C.S (52 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng, Thanh Hóa), vì đã có hành vi đăng tải, chia sẻ các bài viết, video không đúng sự thật từ các kênh của bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại P.Đống Đa, Hà Nội).

Công an Thanh Hóa xử lý người chia sẻ bài viết, video của Lê Trung Khoa- Ảnh 1.

Ông S. (bên phải) làm việc tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thời gian qua, ông S. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội xem và tải các video do công nghệ AI tạo ra, có nội dung là phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ tài khoản mạng xã hội của Lê Trung Khoa, sau đó đăng lại các video lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các video đó đều không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, ông S. đã thừa nhận ông không nhận thức được các video đã đăng tải được làm ra từ công nghệ AI, nội dung video không kiểm chứng. Ông S. cam kết không tái phạm, và hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo người dân trên địa bàn tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ các kênh của Lê Trung Khoa, thoibao.de và các nguồn tin không kiểm chứng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết sẽ quyết liệt xử lý những người bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội nhóm phản động, chống đối, kể cả đối với đối tượng đang sống, tị nạn ở nước ngoài.

Công an Thanh Hóa xử lý người chia sẻ bài viết, video của Lê Trung Khoa- Ảnh 2.

Các bị can Nguyễn Văn Đài (bên trái) và Lê Trung Khoa

ẢNH: BỘ CÔNG

Liên quan đến vụ án Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên, nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, khu tập thể Bách Khoa, P.Bạch Mai, Hà Nội) bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dự kiến ngày mai 31.12, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Lê Trung Khoa xuất cảnh sang Đức từ tháng 1.2016. Tại đây, bị can này thành lập và sử dụng trang thoibao.de để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình "tự do báo chí, tự do ngôn luận" ở Việt Nam; biểu tình chống Việt Nam tại Berlin…

Gần đây, Lê Trung Khoa dùng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đặc biệt, rất nhiều bài viết của Khoa có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình nội bộ của Việt Nam gây hoang mang dư luận.

Đối với Nguyễn Văn Đài, cơ quan điều tra xác định bị can này từng là luật sư nhưng có nhân thân xấu. Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố "Việt Tân" và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam. Đài cũng trở thành một "khâu trung gian" giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước.

Với vỏ bọc "tín đồ đạo Tin lành", Nguyễn Văn Đài thường xuyên ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về "dân chủ", "nhân quyền". Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo nhiều tài liệu tuyên truyền, chống phá Việt Nam và xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhiều tổ chức phản động.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Thanh Hoá lê trung khoa nguyễn văn đài chống phá Xuyên tạc
