2 lần mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố 'trót lọt', lấy 165 triệu đồng

Ngày 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (40 tuổi, ở xã Trường Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can này đã 2 lần mang vàng giả đến một tiệm vàng tại xã Đồng Phú để cầm cố, lừa đảo 165 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 4.9, Bình sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng K.L (ở xã Đồng Phú) cầm cố 2 dây chuyền vàng (1,5 lượng), với giá 100 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng.

Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, một người khác đến tiệm vàng này tiếp tục cầm sợi dây chuyền vàng (1 lượng) với trị giá 65 triệu đồng, cũng trong thời hạn 1 tháng.

Tiếp đó, chiều ngày 9.9, thêm một người khác cũng mang theo 1 sợi dây chuyền vàng (1 lượng) đến đề nghị cầm cố.

Nghi ngờ sợi dây chuyền là vàng giả, chủ tiệm vàng yêu cầu cung cấp căn cước công dân để làm hợp đồng thì người này bỏ đi.

Bị can Cao Thanh Bình ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Hoài nghi những sợi dây chuyền vàng đã cầm cố trước đó có vấn đề nên chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ lại thì phát hiện tài sản 2 lần nhận cầm cố trước đó đều là vàng giả, đồng thời không thấy người đến chuộc, nên đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả trưng cầu giám định chất lượng số vàng trên của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy, 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại Bạc (Ag), tổng giá trị chỉ gần 2 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Cao Thanh Bình, người thực hiện vụ cầm cố vàng giả nêu trên.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an cũng xác định, trước đó, Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.