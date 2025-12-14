Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

2 lần mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố 'trót lọt', lấy 165 triệu đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/12/2025 09:08 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố một bị can liên quan đến vụ việc 2 lần mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố 'trót lọt', lừa đảo 165 triệu đồng.

Ngày 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (40 tuổi, ở xã Trường Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can này đã 2 lần mang vàng giả đến một tiệm vàng tại xã Đồng Phú để cầm cố, lừa đảo 165 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 4.9, Bình sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng K.L (ở xã Đồng Phú) cầm cố 2 dây chuyền vàng (1,5 lượng), với giá 100 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng.

Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, một người khác đến tiệm vàng này tiếp tục cầm sợi dây chuyền vàng (1 lượng) với trị giá 65 triệu đồng, cũng trong thời hạn 1 tháng.

Tiếp đó, chiều ngày 9.9, thêm một người khác cũng mang theo 1 sợi dây chuyền vàng (1 lượng) đến đề nghị cầm cố.

Nghi ngờ sợi dây chuyền là vàng giả, chủ tiệm vàng yêu cầu cung cấp căn cước công dân để làm hợp đồng thì người này bỏ đi.

'trót lọt' 2 lần mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố được 165 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị can Cao Thanh Bình

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Hoài nghi những sợi dây chuyền vàng đã cầm cố trước đó có vấn đề nên chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ lại thì phát hiện tài sản 2 lần nhận cầm cố trước đó đều là vàng giả, đồng thời không thấy người đến chuộc, nên đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả trưng cầu giám định chất lượng số vàng trên của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy, 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại Bạc (Ag), tổng giá trị chỉ gần 2 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Cao Thanh Bình, người thực hiện vụ cầm cố vàng giả nêu trên.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an cũng xác định, trước đó, Cao Thanh Bình đã từng thực hiện thủ đoạn tương tự với một tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Tạm giữ người phụ nữ chuyên cầm cố vàng giả chiếm đoạt tài sản

Tạm giữ người phụ nữ chuyên cầm cố vàng giả chiếm đoạt tài sản

Công an P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) tạm giữ hình sự một phụ nữ chuyên đem vàng giả vào các tiệm cầm đồ, tiệm vàng để cầm cố, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Vàng giả Đồng Nai Tiệm vàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều Tra Khởi Tố Bị Can
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận