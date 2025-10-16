Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 6 nghi phạm mua vàng thật, bán vàng giả

Minh Hải
Minh Hải
16/10/2025 12:38 GMT+7

Nhóm 6 nghi phạm ngụ tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã mua vàng thật tại nhiều cửa hàng bán vàng, sau đó chế tác vàng giả để bán lại cho các cửa hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16.10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tác vàng giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ninh Bình triệt phá đường dây sản xuất vàng giả - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Văn Tuyên

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Đã có 6 nghi phạm trong nhóm lừa đảo bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, Đồng Nai), Mai Văn Lâm (35 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng), Phan Văn Dũng (tên thường gọi là Lộc, 44 tuổi, ngụ P.Tam Phước, Đồng Nai), Nghiêm Xuân Biên (tên thường gọi là Hậu, 30 tuổi, ngụ xã Chư Sê, Gia Lai), Phạm Quang Hiếu (tên thường gọi là Phong, 32 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng).

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định Phạm Văn Tuyên là nghi phạm cầm đầu, câu kết với các đối tượng còn lại để cùng nhau lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm đã dùng thủ đoạn mua vàng thật (chủ yếu là dây chuyền) ở nhiều cửa hàng bán vàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Sau đó, cắt lấy 2 đầu móc khóa của sợi dây chuyền vàng thật gắn vào dây chuyền vàng giả rồi đem bán lại cho các cửa hàng vàng đã mua trước đó.

Ninh Bình triệt phá đường dây sản xuất vàng giả - Ảnh 2.

Nơi Phạm Văn Tuyên chế tác vàng giả để đem bán

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định các nghi phạm đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức nêu trên.

Khi tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 4 miếng vàng thô, 22 sợi dây chuyền vàng, tổng giá trị gần 9 tỉ đồng và nhiều thiết bị máy móc sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các nghi phạm, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo khác sắp xảy ra.

Tin liên quan

Công an TP.HCM cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, giả danh shipper

Công an TP.HCM cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, giả danh shipper

Ngày 15.10, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về chiêu lừa đảo tinh vi nhắm vào người mua sắm online, bằng thủ đoạn giả danh shipper, dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy" nhiều lớp khiến tiền trong tài khoản "bốc hơi".

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Ninh Bình Mua vàng Vàng giả Vàng miếng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận