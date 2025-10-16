Bắt 6 nghi phạm mua vàng thật, bán vàng giả

Ngày 16.10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tác vàng giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Phạm Văn Tuyên ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Đã có 6 nghi phạm trong nhóm lừa đảo bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, Đồng Nai), Mai Văn Lâm (35 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng), Phan Văn Dũng (tên thường gọi là Lộc, 44 tuổi, ngụ P.Tam Phước, Đồng Nai), Nghiêm Xuân Biên (tên thường gọi là Hậu, 30 tuổi, ngụ xã Chư Sê, Gia Lai), Phạm Quang Hiếu (tên thường gọi là Phong, 32 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng).

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định Phạm Văn Tuyên là nghi phạm cầm đầu, câu kết với các đối tượng còn lại để cùng nhau lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm đã dùng thủ đoạn mua vàng thật (chủ yếu là dây chuyền) ở nhiều cửa hàng bán vàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Sau đó, cắt lấy 2 đầu móc khóa của sợi dây chuyền vàng thật gắn vào dây chuyền vàng giả rồi đem bán lại cho các cửa hàng vàng đã mua trước đó.

Nơi Phạm Văn Tuyên chế tác vàng giả để đem bán ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định các nghi phạm đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức nêu trên.

Khi tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 4 miếng vàng thô, 22 sợi dây chuyền vàng, tổng giá trị gần 9 tỉ đồng và nhiều thiết bị máy móc sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các nghi phạm, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo khác sắp xảy ra.