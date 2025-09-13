Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Tái phát nạn giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lê Lâm
Lê Lâm
13/09/2025 13:48 GMT+7

Do mất cảnh giác, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn P.Biên Hòa (Đồng Nai) bị người giả danh cán bộ quân đội lừa đảo, chiếm đoạt 510 triệu đồng.

Ngày 13.9, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết tình trạng giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo vừa xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: Tái phát nạn giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

Hình ảnh giả mạo giao dịch mà cán bộ quân đội "dỏm" gửi cho bà V.T.H. để lừa đảo

ẢNH: BỘ CHQS TỈNH ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Nạn nhân lần này là một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở P.Biên Hòa (Đồng Nai mới, trước là P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ), bị lừa mất 510 triệu đồng.

Trước đó, tối 12.9, bà V.T.H (64 tuổi - chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở P.Biên Hòa) đến Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai trình báo về việc có một người tự xưng là cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, tên Vũ Hải Phong (SĐT 0931987216 và 0932527892; Zalo tên Vũ Hải Phong) đặt mua 350 giường tầng bằng sắt, 700 ván gỗ (phản giường), yêu cầu vận chuyển đến Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai.

Bà V.T.H báo giá hơn 2,1 tỉ đồng. "Cán bộ Vũ Hải Phong" sau đó gửi cho bà V.T.H hình ảnh giao dịch ngân hàng là đã chuyển đủ số tiền mua hàng. Tiếp đó, Vũ Hải Phong yêu cầu bà V.T.H chuyển tiền đặt cọc cho một công ty do người này giới thiệu để mua nguyên vật liệu.

Tin tưởng là đã nhận đủ số tiền hơn 2,1 tỉ đồng, bà V.T.H đã chuyển 510 triệu đồng vào tài khoản của công ty do "cán bộ Vũ Hải Phong" giới thiệu. Cụ thể, bà H. chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TTMALLVN 900555 số tiền 100 triệu đồng; và tài khoản tên Lam Van Toan, ngân hàng HDBank (STK 029704070017895) ba lần tổng cộng 410 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai giải thích cho bà V.T.H biết cơ quan không có người tên Vũ Hải Phong, và hướng dẫn bà đến cơ quan công an để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, đây là thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo, thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước, khi nghi ngờ có người giả danh cán bộ quân đội vui lòng liên hệ SĐT đường dây nóng Bộ CHQS tỉnh: 0251.8820.008 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất.

Tin liên quan

Cảnh giác với những vụ giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Cảnh giác với những vụ giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Chỉ trong vòng 5 tháng, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 32 vụ mạo danh, giả danh cán bộ quân đội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong đó có 3 vụ mà nạn nhân bị 'sập bẫy' với số tiền gần 300 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

giả danh cán bộ quân đội lừa đảo Giả danh Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận