Đồng Nai: Tái phát nạn giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13.9, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết tình trạng giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo vừa xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh giả mạo giao dịch mà cán bộ quân đội "dỏm" gửi cho bà V.T.H. để lừa đảo ẢNH: BỘ CHQS TỈNH ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Nạn nhân lần này là một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở P.Biên Hòa (Đồng Nai mới, trước là P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ), bị lừa mất 510 triệu đồng.

Trước đó, tối 12.9, bà V.T.H (64 tuổi - chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở P.Biên Hòa) đến Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai trình báo về việc có một người tự xưng là cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, tên Vũ Hải Phong (SĐT 0931987216 và 0932527892; Zalo tên Vũ Hải Phong) đặt mua 350 giường tầng bằng sắt, 700 ván gỗ (phản giường), yêu cầu vận chuyển đến Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai.

Bà V.T.H báo giá hơn 2,1 tỉ đồng. "Cán bộ Vũ Hải Phong" sau đó gửi cho bà V.T.H hình ảnh giao dịch ngân hàng là đã chuyển đủ số tiền mua hàng. Tiếp đó, Vũ Hải Phong yêu cầu bà V.T.H chuyển tiền đặt cọc cho một công ty do người này giới thiệu để mua nguyên vật liệu.

Tin tưởng là đã nhận đủ số tiền hơn 2,1 tỉ đồng, bà V.T.H đã chuyển 510 triệu đồng vào tài khoản của công ty do "cán bộ Vũ Hải Phong" giới thiệu. Cụ thể, bà H. chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TTMALLVN 900555 số tiền 100 triệu đồng; và tài khoản tên Lam Van Toan, ngân hàng HDBank (STK 029704070017895) ba lần tổng cộng 410 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai giải thích cho bà V.T.H biết cơ quan không có người tên Vũ Hải Phong, và hướng dẫn bà đến cơ quan công an để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản.