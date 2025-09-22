Bắt nghi phạm sàm sỡ, giật túi cô gái trong chung cư

Tối 22.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, trú xã Kép, Bắc Ninh; hiện cư trú tại P.Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Hà là nghi phạm liên quan đến các vụ cướp tài sản, sàm sỡ phụ nữ trên địa bàn Hà Nội những ngày qua.

Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 14.9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên sàm sỡ và cướp túi xách tại một chung cư mini ở P.Ngọc Hà (Hà Nội) khiến dư luận bức xúc. Hà là người đã gây ra vụ cướp này.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai khoảng 0 giờ 50 ngày 13.9 đã chạy xe máy Vision biển số 99A-723.75 từ nhà ở P.Bồ Đề đi vào các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Để tránh bị phát hiện, Hà tháo biển số, mặc áo chống nắng màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mũ lưỡi trai màu đen.

Khi đến phố Phan Kế Bính, phát hiện chị L.L.T.H (33 tuổi, trú P.Ngọc Hà) đang dừng xe trước cửa một chung cư mini, Hà liền tiếp cận sờ ngực và giật chiếc túi xách của chị H. để trên xe rồi bỏ chạy.

Ngoài vụ việc trên, Hà khai khi bỏ chạy đến ngõ 198 Xã Đàn (P.Văn Miếu, Hà Nội), thấy chị V.T.V (24 tuổi, trú P.Văn Miếu) đang dắt xe máy vào nhà, liền tiếp cận và sàm sỡ vùng ngực chị V. rồi bỏ chạy,

Đến giữa cầu Long Biên, Hà mở chiếc túi lấy được của chị H. lấy chiếc iPhone 15 và 3,7 triệu đồng, sau đó ném túi xách và đồ ngụy trang của mình xuống sông Hồng.