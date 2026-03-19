Hàng loạt 'ông lớn' ngân hàng tăng vốn khủng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo đã nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, BIDV sẽ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 269,8 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,84% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31.3. Đợt này, BIDV sẽ tăng vốn điều lệ tối đa 2.640,7 tỉ đồng. Song song với đợt phát hành riêng lẻ, BIDV dự kiến tiếp tục tăng vốn trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại các năm 2023 và 2024, cùng các nguồn vốn chủ sở hữu khác. Tỷ lệ chi trả dự kiến trên 30% bằng cổ phiếu. Kế hoạch này sẽ triển khai ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ. Sau khi hoàn tất thì vốn điều lệ của BIDV lên khoảng 91.870 tỉ đồng.

Một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) cũng trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 phương án phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ 9,5%) và 8 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,24%). Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 34.040 tỉ đồng lên gần 37.354 tỉ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa hoàn tất phát hành hơn 2,4 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 44,6% ngay đầu năm 2026. Nhờ đó, vốn điều lệ của VietinBank tăng từ 53.700 tỉ đồng lên gần 77.670 tỉ đồng. Song song, VietinBank dự kiến phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại giai đoạn 2023 - 2024 với quy mô hơn 28.000 tỉ đồng, qua đó có thể nâng vốn điều lệ vượt 105.000 tỉ đồng.

Kế hoạch tăng vốn cũng diễn ra ở nhiều nhà băng khác như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Cụ thể, ACB dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa khoảng 667,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 6.677,6 tỷ đồng. Nếu phương án này được cổ đông thông qua và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 51.366 tỉ đồng lên 58.044 tỉ đồng. Kế hoạch phát hành dự kiến được triển khai trong quý 2/2026. Theo ACB, việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ cũng như nâng cao năng lực tài chính.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng trình cổ đông phương án tăng vốn hơn 5.431 tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng từ 17.157 tỉ đồng lên hơn 22.588 tỉ đồng...