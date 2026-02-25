Công an TP.HCM: Cảnh giác bẫy đánh bạc online núp bóng quà tặng miễn phí

Ngày 25.2, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép thông qua hình thức cho tặng vật dụng miễn phí tại quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa… nhằm lôi kéo người dân truy cập, tham gia đánh bạc online.

Các vật dụng tại quán ăn, cửa hàng kinh doanh có đính kèm nội dung quảng cáo cờ bạc trá hình ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo cơ quan công an, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ cơ sở kinh doanh để cho tặng miễn phí các vật dụng như ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phông, ghế đá, biển hiệu… Ngoài ra, nhiều người đi đường còn được phát nón bảo hiểm, móc khóa in logo, biểu tượng như “OK VIP”, “MB66”, “thần tài đến”, “tỉ trao tay”, “nhận lì xì… tỉ”.

Đáng chú ý, trên các vật dụng này đều in kèm mã QR dẫn đến đường link của những trang web được giới thiệu là tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên internet. Khi truy cập, người dùng được hướng dẫn cài đặt thêm một ứng dụng thứ ba với lời quảng cáo “truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng”.

Công an TP.HCM nhận định đây là hoạt động quảng cáo trá hình, lợi dụng tâm lý tò mò, thị hiếu và lòng tham của một bộ phận người dân để dẫn dắt tham gia đánh bạc online. Hành vi này tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự, có nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng các vật dụng cho tặng, tài trợ có gắn nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc, cá cược trái phép.

Hộp đựng khăn giấy có nội dung quảng cáo cờ bạc trá hình ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Khi phát hiện hoặc được cho, tặng các vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động quảng cáo và tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng.