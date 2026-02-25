Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM tìm thấy 2 thi thể ở kênh Tàu Hủ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
25/02/2026 13:19 GMT+7

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nỗ lực tìm kiếm, trục vớt 2 thi thể dưới kênh Tàu Hủ.

Ngày 25.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, trục vớt 2 thi thể dưới kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn.

Công an TP.HCM tìm thấy 2 thi thể ở kênh Tàu Hủ- Ảnh 1.

Công an TP.HCM tìm thấy 2 thi thể ở kênh Tàu Hủ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23.2, PC07 nhận được tin báo có 2 người rơi xuống kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Các nạn nhân đều là nam giới.

Trước tính chất khẩn cấp của vụ việc, đơn vị đã nhanh chóng điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông cùng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thay phiên liên tục lặn tìm trong nhiều giờ, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, do ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước thấp, công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân và bàn giao cho công an địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân đang được điều tra.

Phòng PC07 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời điểm mùa hè sắp tới khi nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao.

Gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước. Chính quyền và cộng đồng cần chủ động rà soát, lắp đặt biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện cứu nạn tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tin liên quan

Vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà: Nữ điều dưỡng khai gì?

Vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà: Nữ điều dưỡng khai gì?

Cơ quan chức năng TP.HCM đã lấy lời khai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa, người đến tận nhà để tiêm truyền trắng da cho cô gái 34 tuổi, trước khi người này tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Đuối nước Công An TP.HCM Kênh Tàu Hủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận