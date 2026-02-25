Ngày 25.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, trục vớt 2 thi thể dưới kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn.

Công an TP.HCM tìm thấy 2 thi thể ở kênh Tàu Hủ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23.2, PC07 nhận được tin báo có 2 người rơi xuống kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Các nạn nhân đều là nam giới.

Trước tính chất khẩn cấp của vụ việc, đơn vị đã nhanh chóng điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông cùng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thay phiên liên tục lặn tìm trong nhiều giờ, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, do ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước thấp, công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân và bàn giao cho công an địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân đang được điều tra.

Phòng PC07 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời điểm mùa hè sắp tới khi nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao.

Gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước. Chính quyền và cộng đồng cần chủ động rà soát, lắp đặt biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện cứu nạn tại các khu vực có nguy cơ cao.