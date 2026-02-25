Vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà: Nữ điều dưỡng khai gì?

Liên quan vụ cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da, ngày 25.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng đã lấy lời khai với những người liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc.

Cận cảnh một ca làm đẹp không phép tại cơ sở thẩm mỹ "chui" mà Báo Thanh Niên từng phản ánh trong loạt bài điều tra hồi đầu tháng 2 ẢNH: THANH NIÊN

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị Đ.N.H.P (34 tuổi, quê Quảng Ngãi), sinh sống tại căn hộ ở một chung cư trên địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM).

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai với người liên quan là bà N.T.B.T (40 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai), điều dưỡng làm việc ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

Theo lời khai của điều dưỡng T., khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23.2, bà được chị P. thuê đến nhà riêng để tiêm thuốc truyền trắng da. Thuốc này được cho là do chị P. tự mua (chi tiết đang được làm rõ).

Sau khi tiêm xong, thanh toán chi phí thì nữ điều dưỡng lấy xe ra về. Đến khoảng 22 giờ 26 phút ngày 23.2, chị P. xuất hiện các triệu chứng lạnh run, lả người.

Lúc này, điều dưỡng T. đang chạy xe về nhà thì nhận được tin nhắn của nạn nhân nên đã quay trở lại căn hộ chung cư để kiểm tra.

Tại đây, nữ điều dưỡng tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều thuốc Adrelalin. Sau khi tiêm xong, nạn nhân bất tỉnh, nằm im, lịm dần. Thấy vậy, bà T. gọi cấp cứu, đưa chị P. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tại bệnh viện, khoảng 0 giờ ngày 24.2, các bác sĩ báo nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Vào tối ngày 24.2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ tử vong đến Sở Y tế TP.HCM.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 24.2, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo vụ một phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi làm đẹp tại nhà bằng phương pháp truyền trắng da. Vụ việc xảy ra vào tối 23.2 tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ).

Thời điểm trên, một phụ nữ mang theo túi vật tư y tế đến căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Định. Tại đây, người này thực hiện ca làm đẹp cho người phụ nữ 34 tuổi bằng cách truyền chất làm trắng da (hay còn gọi là truyền trắng da) vào cơ thể chị này.

Sau khi ca làm đẹp kết thúc, thanh toán chi phí, người phụ nữ ra về. Theo các nhân chứng, người này sau đó đã quay lại căn hộ chung cư của khách hàng thêm lần nữa trong tối cùng ngày. Điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, bất thường trước khi qua đời.

Nguyên nhân vụ tử vong sau làm đẹp nói trên đang được công an tiếp tục làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài Thẩm mỹ "chui" bủa vây, phản ánh tình trạng đào tạo thẩm mỹ (xâm lấn cơ thể) không phép, không bằng cấp, đến tận nhà làm đẹp, tiêm truyền.

Cận cảnh cô gái đến tận phòng trọ tiêm truyền cho khách trong loạt bài điều tra của Thanh Niên hồi tháng 2 ẢNH: THANH NIÊN

Vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro khi thực hiện các thủ thuật làm đẹp, tiêm, truyền tại nhà, tại cơ sở làm "chui" - nơi các yếu tố an toàn y khoa không được đảm bảo.