TP.HCM: Cô gái tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc làm trắng da

Tối 24.2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về việc nữ bệnh nhân Đ.T.H.P (34 tuổi, ở phường An Khánh) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân được truyền thuốc/dịch (không rõ loại). Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch tại nhà.

Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23 giờ 6 phút ngày 23.2.

"Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Mê sâu, da niêm tái nhợt và nổi bông, chi lạnh. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Lúc này mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0…", báo cáo nêu rõ.

Một vụ truyền dịch tại quán cà phê ở TP.HCM mà PV Báo Thanh Niên từng phản ánh ẢNH: DUY TÍNH

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch…

Sau 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong. Sau khi giải thích tình trạng cho người nhà, bệnh viện đã báo Công an phường An Khánh.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh về việc cô gái tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Thông tin ban đầu cho biết, cô gái đã nhờ người khác đến nhà truyền chất làm trắng da. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

Ngành y tế TP.HCM từng cảnh báo nguy cơ biến chứng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong khi thực hiện các kỹ thuật y tế tại nhà, đặc biệt là do những người tay ngang làm. Đây cũng là điều mà pháp luật nghiêm cấp, Sở Y tế từng phát hiện, xử phạt nhiều vụ tương tự.