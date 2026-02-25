Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cô gái tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc làm trắng da

Duy Tính
Duy Tính
25/02/2026 10:09 GMT+7

Cô gái 34 tuổi ở TP.HCM nghi sốc phản vệ thuốc sau khi truyền tại nhà, bệnh viện hồi sức 40 phút nhưng không thành công.

Tối 24.2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về việc nữ bệnh nhân Đ.T.H.P (34 tuổi, ở phường An Khánh) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân được truyền thuốc/dịch (không rõ loại). Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch tại nhà.

Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23 giờ 6 phút ngày 23.2.

"Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Mê sâu, da niêm tái nhợt và nổi bông, chi lạnh. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Lúc này mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0…", báo cáo nêu rõ.

TP.HCM: Nghi sốc phản vệ thuốc, cô gái trẻ không qua khỏi - Ảnh 1.

Một vụ truyền dịch tại quán cà phê ở TP.HCM mà PV Báo Thanh Niên từng phản ánh

ẢNH: DUY TÍNH

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch…

Sau 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong. Sau khi giải thích tình trạng cho người nhà, bệnh viện đã báo Công an phường An Khánh.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh về việc cô gái tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Thông tin ban đầu cho biết, cô gái đã nhờ người khác đến nhà truyền chất làm trắng da. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

Ngành y tế TP.HCM từng cảnh báo nguy cơ biến chứng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong khi thực hiện các kỹ thuật y tế tại nhà, đặc biệt là do những người tay ngang làm. Đây cũng là điều mà pháp luật nghiêm cấp, Sở Y tế từng phát hiện, xử phạt nhiều vụ tương tự.

Tin liên quan

TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da'

TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da'

Một nạn nhân được xác định tử vong sau khi làm đẹp tại nhà ở phường Cát Lái (TP.HCM) bằng cách truyền chất làm trắng da.

Khám phá thêm chủ đề

sốc phản vệ Bệnh viện Lê Văn Thịnh Sở Y tế Tp.HCM tử vong cảnh báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận