Bệnh viện Lê Văn Thịnh cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc Xyanua ở Đồng Nai

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ cùng nhà với nạn nhân N.H.B.T) về tội giết người. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.6, nam bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Qua xét nghiệm phát hiện trong người bệnh nhân T. có chất độc Xyanua.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, người thân của bệnh nhân nghi ngờ bị đầu độc nên đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Bích là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Liên quan vụ việc trên, trước đó 5 người thân của anh N.H.B.T cùng chung sống trong một gia đình đã chết một cách bất thường.

Cụ thể, chỉ trong vòng 8 tháng qua (từ tháng 10.2023 đến tháng 5.2024), tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (ngụ xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch) liên tiếp có 5 người chết bất thường.

5 người chết gồm ông Hải, 2 người cháu ngoại, 1 người cháu nội và 1 người con rể. Nguyên nhân chết đều do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết các nạn nhân đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.