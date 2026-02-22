Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tìm thấy thi thể 2 cha con đuối nước tại biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
22/02/2026 17:34 GMT+7

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn khi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi). Trước đó, 1 cháu nhỏ may mắn được cứu sống.

Chiều 22.2, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn làm đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước tại biển Mỹ Khê- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dùng tàu chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

ẢNH: TRUNG ĐỨC

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ 30 ngày 22.2, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trên biển, tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát hiện thi thể anh T.N.T (38 tuổi) là nạn nhân bị sóng cuốn mất tích.

Trước đó, chiều 21.2, lực lượng chức năng phối hợp người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu T.N.G.P (10 tuổi), là con trai của anh T.N.T, gần khu vực xảy ra vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 21.2, Công an xã Tịnh Khê nhận tin báo về việc 3 người trong một gia đình khi tắm biển tại khu vực trước quán Bích Trâm (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê) bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Các nạn nhân gồm: anh T.N.T (38 tuổi) và 2 đứa con là T.N.K.N (13 tuổi), T.N.G.P (10 tuổi), cùng ở tỉnh Đắk Lắk.

Phát hiện sự việc, người dân và các hộ kinh doanh gần bãi tắm lập tức lao ra ứng cứu. Cháu N. được đưa lên bờ trong tình trạng kiệt sức và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, anh T. và cháu P. đã bị sóng cuốn mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tàu chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và trong ngày 22.2. Đến chiều nay, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

