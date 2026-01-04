30 con bạc bị bắt tại vịnh Hạ Long trong cuộc đột kích sòng bạc

Ngày 4.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Đối tượng Nguyễn Đình Minh khai nhận với cơ quan điều tra ẢNH: HÀ TÂM

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vịnh Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu sát nhau. Trên các tàu, nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bố trí người cảnh giới, lợi dụng địa hình hiểm trở trên biển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đình Minh (71 tuổi, trú tại P.Hồng Gai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc này. Minh được xác định là đối tượng có tới 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc, từng nhiều lần bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Hiện trường nơi các đối tượng tổ chức sới bạc trên vịnh Hạ Long ẢNH: HÀ TÂM

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm dùng để tổ chức xóc đĩa và hơn 430 triệu đồng tiền mặt được các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn lập biên bản, tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng, nguồn gốc số tiền dùng để đánh bạc cũng như các hành vi vi phạm liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.