Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý

Ngày 31.12, Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện, xử lý một vụ đánh bạc trái phép tại đám tang trên địa bàn phường, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu dân cư.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29.12, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an P.Hòa Xuân kiểm tra tại tổ dân phố Tân Hạnh (P.Hòa Xuân) và phát hiện 15 con bạc đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đám tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 đĩa sứ, 1 chén sứ, 4 con vị, toàn bộ tiền mặt trên chiếu bạc và hơn 25 triệu đồng các con bạc mang theo để sử dụng vào việc đánh bạc.

Công an P.Hòa Xuân xử lý nhóm người đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa tại đám tang ẢNH: Đ.X

Theo Công an P.Hòa Xuân, nhóm người vi phạm chủ yếu trú tại tổ dân phố Tân Hạnh, số còn lại trú tại P.Hòa Khánh và xã Điện Bàn Bắc (TP.Đà Nẵng).

Toàn bộ người vi phạm cùng tang vật đã được lập biên bản, đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.



