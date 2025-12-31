Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý

Huy Đạt
Huy Đạt
31/12/2025 23:26 GMT+7

Lợi dụng việc gia đình tổ chức đám tang tại khu dân cư, một nhóm 15 người đã tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, đã bị Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) phát hiện, xử lý.

Ngày 31.12, Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phát hiện, xử lý một vụ đánh bạc trái phép tại đám tang trên địa bàn phường, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu dân cư.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29.12, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an P.Hòa Xuân kiểm tra tại tổ dân phố Tân Hạnh (P.Hòa Xuân) và phát hiện 15 con bạc đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đám tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 đĩa sứ, 1 chén sứ, 4 con vị, toàn bộ tiền mặt trên chiếu bạc và hơn 25 triệu đồng các con bạc mang theo để sử dụng vào việc đánh bạc.

Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý- Ảnh 1.

Công an P.Hòa Xuân xử lý nhóm người đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa tại đám tang

ẢNH: Đ.X

Theo Công an P.Hòa Xuân, nhóm người vi phạm chủ yếu trú tại tổ dân phố Tân Hạnh, số còn lại trú tại P.Hòa Khánh và xã Điện Bàn Bắc (TP.Đà Nẵng). 

Toàn bộ người vi phạm cùng tang vật đã được lập biên bản, đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Triệt phá đường dây đánh bạc do Lê San U cầm đầu, quy mô hơn 350 tỉ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc do Lê San U cầm đầu, quy mô hơn 350 tỉ đồng

Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng do Lê San U (26 tuổi, ở xã Ninh Châu, Quảng Trị) cầm đầu, vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc đám tang Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận