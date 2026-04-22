Công an Hưng Yên sẽ kiểm tra gần 2.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quý 2

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc kiểm tra trong quý 2 nhằm thực hiện kế hoạch số 795 ngày 12.2 của công an tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.



Trong danh sách dự kiến kiểm tra trong quý 2 được công bố, công an sẽ kiểm tra trực tiếp 1.974 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Quá trình kiểm tra, cảnh sát sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, công an sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh có điều kiện, kiểm tra lưu trú.

Các cơ sở karaoke, cảnh sát sẽ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; trường mầm non thì kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; các hộ kinh doanh kiểm tra về gian lận thương mại, phòng cháy chữa cháy…

Trong danh sách, cảnh sát sẽ kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quản lý cư trú, công tác phòng cháy chữa cháy đối với một số cá nhân kinh doanh, cửa hàng xăng dầu, nhà nghỉ, chung cư, doanh nghiệp…

Tại một số doanh nghiệp, cảnh sát cũng kiểm tra về chế độ chính sách đối với người lao động. Ở các cửa hàng điện máy, lực lượng chức năng kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa…

Trước đó, ngày 8.1, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch triển khai trên toàn quốc nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng này tại các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Kế hoạch được Bộ Công an ban hành với 5 mục đích và yêu cầu, trong đó việc kiểm tra đảm bảo vừa giúp phòng ngừa, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế, sai phạm xảy ra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm, vừa đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Kế hoạch cũng yêu cầu việc kiểm tra phải làm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả… tránh gây phiền hà, làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết và tuyệt đối đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Công an nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.