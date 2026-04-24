Hưng Yên: Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện tiếp tay trục lợi tiền bảo hiểm

Chiều 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Nam, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân, và ông Nguyễn Đức Nhất, cựu cán bộ Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh (thuộc Trung tâm y tế TP.Hưng Yên cũ), để điều tra cùng về tội giả mạo trong công tác.

Khởi tố Nguyễn Văn Đợi (40 tuổi, trú xã Ân Thi, Hưng Yên) và Cáp Thị Thoan (33 tuổi, trú xã Ân Thi), cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với một bị can trong vụ án ẢNH: TÙNG LÂM

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn từ năm 2020 - 2024.

Vụ án này, đến nay Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố tổng cộng 23 bị can. Trong đó 9 người bị khởi tố tội giả mạo trong công tác, 14 người bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị can bị khởi tố tội giả mạo trong công tác là bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các bị can Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Hành vi hợp thức hóa thông tin trong các hồ sơ bệnh án là tiền đề để các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ lợi dụng để lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của công ty bảo hiểm.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hậu quả pháp lý đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự là bài học đắt giá, là hồi chuông cảnh báo cho nhân viên y tế nói riêng và các cán bộ công chức nói chung về việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

