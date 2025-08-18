Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia

Tối 18.8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bà Lê Thị Mai (41 tuổi, trú P.Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia.

Bị can Lê Thị Mai ẢNH: CAND

Bị can Lê Thị Mai bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại khoản 2, điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.



Bộ Công an cho biết, vụ án này xảy ra tại Hà Nội. Cơ quan An ninh điều tra xác định bà Mai đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thông tin không đúng sự thật trên Facebook cá nhân và lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để thông tin không đúng sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Lê Thị Mai về tội danh kể trên.