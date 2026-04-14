Lập 4 trang Facebook bán thuốc 'gia truyền' giả

Trần Cường
14/04/2026 17:19 GMT+7

Thuê người đóng giả bệnh nhân và quay video quảng cáo đăng lên Facebook, sau đó Nguyễn Văn Hải tự nhận mình là thầy thuốc đông y có bài thuốc gia truyền 4 đời và bán thuốc giả để thu lợi bất chính.

Chiều 14.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, trú xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét nơi hoạt động của Nguyễn Văn Hải

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ cuối năm 2025 có 4 trang Facebook, gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vảy Nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình có dấu hiệu vi phạm.

Vào cuộc xác minh, PA03 Công an tỉnh Hưng Yên xác định các trang Facebook trên do Hải chỉ đạo lập, quản lý và sử dụng.

Hải thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” tại xã Thụy Anh (Hưng Yên) rồi đăng lên mạng xã hội quảng cáo, tự nhận mình là thầy thuốc đông y có bài thuốc gia truyền 4 đời, chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa…, cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Thuốc đông y giả được Hải quảng cáo và bán trên mạng xã hội

Ngày 10.4, PA03 Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra triệt phá chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng do Hải cầm đầu.

Cảnh sát đã khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình khám xét thu giữ nhiều thiết bị điện tử, công cụ phương tiện, sản phẩm “thuốc đông y” được quảng cáo chuyên điều trị các bệnh về da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa…

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, PA03 Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi mua các loại thuốc phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh thực tế.

Cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả, thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả các loại. Các đối tượng tự in bao bì, gắn mác nhập khẩu từ Singapore, Trung Quốc để lừa dối người bệnh.

thuốc đông y Hưng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuốc giả Nguyễn Văn Hải
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
