Quảng Trị: Bắt giữ nghi phạm vận chuyển 16.000 viên ma túy từ Lào qua Việt Nam

Ngày 2.5, thông tin từ Công an xã Tân Lập (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị; Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9; Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, phát hiện và bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi phạm H.V.B bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số ma túy ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN LẬP

Trước đó, lúc 17 giờ 55 phút ngày 1.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục màu đen, điều khiển xe máy BS 74AH - 027.99 theo hướng từ thôn Tân Tiến (xã Tân Lập) đi quốc lộ 9, phía trước giá đựng đồ có một bao ni lông nhiều màu sắc.

Số ma túy B. mua từ Lào đưa về Việt Nam để bán và sử dụng ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN LẬP

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế và xác định người điều khiển xe máy là H.V.B (25 tuổi, ở bản Cồn, xã Tân Lập). Qua kiểm tra, phát hiện trong bao ni lông là 16.000 viên ma túy tổng hợp. B. khai nhận mua từ Lào đưa về để sử dụng và bán.

Hiện tại, toàn bộ tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.