Án mạng ở Quảng Trị, nghi phạm bị bắt sau 2 giờ

Thanh Lộc
23/04/2026 17:55 GMT+7

Sau 2 giờ xảy ra vụ án mạng ở Quảng Trị, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm liên quan cái chết của một phụ nữ.

Chiều 23.4, xảy vụ án mạng ở Quảng Trị, khiến một phụ nữ tử vong, nghi phạm bỏ trốn nhưng đã bị bắt sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày (23.4), Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại nhà bà T.T.T (60 tuổi, ở 346 đường Lý Thái Tổ, tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn) xảy ra cãi vã, xô xát.

Một số người cho biết, sau đó có một nam thanh niên rời khỏi hiện trường trong trạng thái vội vã.

Nghi phạm N.V.D (ngồi) khi bị cơ quan chức năng bắt giữ

Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện bà T. nằm bất động trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, mất nhiều máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, song đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn, Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét nghi phạm.

Qua xác minh ban đầu, nghi phạm gây ra vụ án mạng là N.V.D (34 tuổi, ở tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn).

Đến khoảng 16 giờ chiều nay 23.4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm D. tại một tiệm internet.

Công an phường Đồng Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng ở Quảng Trị và mối liên hệ giữa hung thủ và nạn nhân.

Tin liên quan

Mang rựa đi tìm người giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên gây án mạng

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ tại quán Mợ Chảnh, nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi mang rựa, ba chĩa đi tìm người đánh trong đêm. Sau đó, những thanh niên này tấn công một nhóm khác khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Lâm Đồng: Điều tra vụ án mạng sau tiệc nhậu ở Đồng Kho

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

