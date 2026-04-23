Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam: Thưởng 'nóng' Công an Đắk Lắk

Ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao thưởng đột xuất cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 20.4, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Lưu Trần Phương (34 tuổi), thu giữ 60 gói ni lông chứa ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an tổ chức mật phục nhiều đêm trên các tuyến đường, xác định người cung cấp ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công (31 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột).

Ngày 22.4, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công, thu giữ gần 20 kg ma túy cùng một khẩu súng.

Trao thưởng đột xuất cho lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia chuyên án triệt phá đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

Ghi nhận thành tích trong chuyên án triệt phá đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen và quyết định thưởng "nóng" 200 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án.

Tại buổi khen thưởng, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chúc mừng các chiến sĩ trong ban chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo ông Mỹ, tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Việc triệt phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, bảo vệ bình yên của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xác lập 4 chuyên án, triệt phá nhiều vụ án ma túy quy mô lớn, góp phần kiềm chế tội phạm trên địa bàn.